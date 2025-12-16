Tras dos años de reflexión
El patronato del Guggenheim Bilbao decide paralizar la ampliación del museo a Urdaibai
El planteamiento inicial del proyecto se remonta a 2009 y fue reactivado con la idea de construir dos nuevas sedes del museo vasco en Gernika y Murueta
EFE
El patronato del Museo Guggenheim Bilbao, en el que participan la dirección americana y las instituciones vascas, ha decidido paralizar el proyecto de expansión del centro a la comarca vizcaína de Busturialdea-Urdaibai, que acoge la única Reserva de la Biosfera de Euskadi, tras dos años de reflexión sobre su viabilidad.
El órgano de gobierno del museo, en el que están representados el Ejecutivo Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, principal impulsora de la ampliación, ha decidido en su reunión de fin de año de este martes no seguir adelante con un proyecto cuyo planteamiento inicial se remonta a 2009 y que, pasados los años, fue reactivado con la idea de construir dos nuevas sedes del Guggenheim en Gernika y Murueta.
La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe; la consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, y la directora del Museo, Miren Arzalluz, han sido las encargadas de dar a conocer la decisión de los patronos al término de su reunión.
El anuncio se produce cuando están a punto de concluir los dos años de reflexión (2024 y 2025) que se dio el Patronato para decidir si seguía adelante con la ampliación del Museo, un proyecto que ha recibido gran contestación cultural y social.
- Vila-real vuelve a ser el primero en mover ficha en Castellón y suspende las clases este lunes por la alerta naranja
- Última hora sobre la borrasca Emilia en Castellón
- 5 municipios de Castellón ya superan los 1.000 l/m² anuales... Y las lluvias van a continuar
- 50 vecinos estamos atrapados en nuestras casas en Vila-real sin poder salir': el agua llega a las ventanas de los coches
- El temporal no ha dicho su última palabra... Podría recrudecerse en las próximas horas en Castellón
- El robo a un hotel de Benicàssim que lideró un extrabajador: se llevaron 15.000 euros
- ¿Cuándo se podrá jugar el Levante-Villarreal? Conoce las fechas que se barajan
- Castelló pisa el freno… y acaba antes: la Zona de Bajas Emisiones ya es una realidad