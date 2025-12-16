El SONS Castelló presenta su edición de invierno 2025-26 con Dekker, Emma Pollock y Alondra Bentley

El SONS Castelló vuelve a reafirmar su personalidad como uno de los ciclos musicales más sensibles y coherentes de la ciudad con la presentación de su edición de invierno 2025-26, una programación breve pero cuidadosamente escogida que convierte los meses más fríos del año en un refugio sonoro. Lejos del ruido y la urgencia, el ciclo propone tres citas en el Teatre del Raval, todas ellas en formato íntimo, con artistas que entienden la música como un espacio de cercanía y emoción compartida.

Enero y febrero serán los meses en los que el SONS desplegará su propuesta, manteniendo una de sus señas de identidad más celebradas: la entrada voluntaria, una fórmula que apela a la complicidad del público y a la sostenibilidad cultural desde la confianza.

Enero: la deuda pendiente con Dekker

El ciclo se abrirá el lunes 19 de enero de 2026 con la actuación de Dekker, proyecto del músico estadounidense afincado en Brooklyn, que regresa a Castelló tras verse obligado a cancelar su concierto el pasado año por un apagón. Su visita llega ahora como una reparación simbólica y emocional.

Dekker, proyecto en solitario de Brookln Dekker, actuará en enero de 2026 en el Teatre del Raval. / James Keane

La música de Dekker se mueve entre tonos melódicos, ritmos hipnóticos y una voz cálida, evocando universos cercanos a Bon Iver o Nick Mulvey. Un directo pensado para escucharse con atención, casi en susurro, y que encaja con precisión en el espíritu del SONS.

Febrero: Emma Pollock y la belleza del formato mínimo

El lunes 16 de febrero, el turno será para Emma Pollock, que llegará a Castelló para presentar nuevo disco en un formato especialmente diseñado para la ocasión: piano, cello, guitarra y voz. Una propuesta desnuda y elegante que promete una experiencia emocional intensa, en la que cada matiz encuentra su espacio.

La exlíder de The Delgados demuestra en esta nueva etapa una madurez artística que apuesta por la contención y la profundidad, dos valores que el ciclo ha sabido defender desde sus inicios.

Alondra Bentley clausura el invierno con 'La Materia'

El cierre de la temporada llegará el lunes 23 de febrero con Alondra Bentley, una de las artistas más queridas del SONS y, paradójicamente, nunca antes presente en el ciclo. Su concierto servirá para presentar La Materia, su último trabajo, un disco en castellano, delicado y luminoso, donde la compositora despliega su talento innato para las melodías.

Un álbum que confirma una etapa creativa especialmente inspirada y que pondrá el broche de oro a una edición de invierno concebida con mimo y coherencia.

Un ciclo que resiste al ruido

En un contexto cultural dominado por la saturación de estímulos, el SONS Castelló sigue apostando por la escucha atenta, los espacios recogidos y una programación honesta, demostrando que otra forma de vivir la música en directo es posible.