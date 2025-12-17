Bellver Blue Tech Zone, en Orpesa, entra en el circuito internacional del arte digital inmersivo

Bellver Blue Tech Zone ha inaugurado este miércoles Vortex, una sala inmersiva de 360º única en Europa y una de las tres existentes en todo el mundo, diseñada específicamente para la creación y exhibición de arte digital de última generación. Con este nuevo espacio, el complejo tecnológico da un salto cualitativo y entra de lleno en el circuito internacional de salas dedicadas a las experiencias artísticas inmersivas.

La presentación pública del proyecto se ha realizado con The Rhythm of the Ocean Vortex, una obra concebida expresamente para este formato que transforma el océano en un viaje sensorial total, situando a la costa de Orpesa en el mapa global del arte digital contemporáneo. El acto ha contado con la participación de los equipos creativos y responsables del proyecto y con la presencia de Celia Calabuig.

La nueva sala, concebida como un entorno cilíndrico completamente envolvente, elimina el concepto de pantalla y rompe la frontera tradicional entre obra y espectador. Gracias a una tecnología de proyección compuesta por 66 millones de píxeles, Vortex permite trabajar con una resolución y una nitidez extremas, favoreciendo propuestas que juegan con la pérdida de perspectiva, el movimiento y la percepción del espacio.

Durante la inauguración, los asistentes han podido ver en primicia la experiencia inmersiva completa, en un pase exclusivo vinculado a la presentación del proyecto. Tras la proyección, los responsables han dado a conocer todos los detalles técnicos, artísticos y conceptuales de The Rhythm of the Ocean Vortex, explicando tanto el proceso creativo como las singularidades de un espacio concebido principalmente para eventos corporativos, creativos y culturales, y que no estará abierto al público general.

Concebida por el estudio visual Desilence, formado por Tatiana Halbach y Søren Christensen, y comisariada por Antònia Folguera, la obra cuenta con la música original de la pionera estadounidense de la electrónica Suzanne Ciani, una de las figuras más influyentes de la historia del diseño sonoro. El resultado es una experiencia inmersiva que trasciende el formato audiovisual tradicional y propone una inmersión profunda en la lógica cambiante y envolvente del mar.

Un formato creado específicamente para Vortex

Uno de los elementos diferenciales del proyecto es que The Rhythm of the Ocean Vortex ha sido creada expresamente para el formato Vortex, una sala cilíndrica completamente recubierta de pantallas LED que permite trabajar el espacio en 360º, de suelo a techo. Este planteamiento obliga a los artistas a concebir la obra sin frontalidad, teniendo en cuenta todos los ángulos y el movimiento del espectador dentro del espacio.

Desde Desilence, Halbach y Christensen han explicado que el proceso creativo ha sido especialmente singular al poder trabajar durante semanas dentro de la propia sala, algo poco habitual en las salas culturales inmersivas. Esta circunstancia les ha permitido ajustar movimientos, texturas y ritmos desde la experiencia real del espectador, afinando una propuesta basada en pintura digital abstracta, construida a partir de capas de luz, color y movimiento.

Música, océano y bienestar sensorial

La música de Suzanne Ciani actúa como uno de los pilares emocionales de The Rhythm of the Ocean Vortex. Considerada una figura de referencia internacional en la historia de la música electrónica y el diseño de sonido, Ciani cuenta con una trayectoria de más de cinco décadas y ha sido una de las grandes pioneras en la creación de paisajes sonoros electrónicos desde finales de los años 60.

La compositora no ha estado presente en el acto de inauguración, ya que reside en Estados Unidos, en California, aunque su obra ha sido una pieza clave del proyecto. Su música, profundamente vinculada al océano, establece un diálogo orgánico con los visuales de Desilence y guía la experiencia a través de pulsos, corrientes y ritmos que modulan progresivamente la percepción del espectador.

La pieza propone así un descenso pausado a un mar sereno, alternando momentos de calma y agitación, y trasladando al público a un entorno con reglas propias, donde el tiempo y el movimiento se perciben de forma distinta. El océano aparece no solo como inspiración estética, sino como un entorno con una lógica propia, capaz de modificar la percepción del tiempo, el espacio y el movimiento del espectador.

Más allá de su dimensión artística, el proyecto se integra en la filosofía global de Bellver Blue Tech Zone, que concibe la tecnología, el entorno de naturaleza junto al Mediterráneo y la creación contemporánea como herramientas al servicio del bienestar, la sostenibilidad y la salud. Con la inauguración de Vortex, el complejo refuerza su vocación como espacio híbrido para la innovación cultural y creativa y abre la puerta a futuras experiencias inmersivas de proyección internacional.