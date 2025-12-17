La Octava de Bruckner: una experiencia sinfónica excepcional llega a Castelló de la mano de Fabio Luisi

Escuchar la Sinfonía número 8 de Anton Bruckner no es solo asistir a un concierto. Es aceptar una invitación a la escucha profunda, al tiempo dilatado y a una experiencia musical que interpela tanto al cuerpo como al espíritu. Este viernes, 19 de diciembre, a las 19.30 horas, el Auditori i Palau de Congressos de Castelló acoge una cita poco frecuente: la interpretación íntegra de esta obra monumental a cargo de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, dirigida por Fabio Luisi.

Una obra que no admite distracciones

Calificada a menudo como la sinfonía de las sinfonías, la Octava de Bruckner es una de las cimas indiscutibles del repertorio orquestal. Con una duración que supera los ochenta minutos y una arquitectura sonora de proporciones casi catedralicias, exige tanto a los intérpretes como al público una entrega absoluta. No hay aquí efectismo ni concesiones: Bruckner construye grandes bloques de sonido, largos crescendi y silencios cargados de sentido, en una música que avanza como un proceso espiritual.

Anton Bruckner compuso una de las cimas del repertorio sinfónico. / MEDITERRÁNEO

Bruckner y la escucha como experiencia transformadora

Compuesta entre 1884 y 1887, y revisada posteriormente, la Octava condensa la esencia del universo bruckneriano: la influencia de Wagner, la herencia de Beethoven y una profunda dimensión religiosa. El célebre Adagio, uno de los movimientos lentos más conmovedores jamás escritos, actúa como eje emocional de la sinfonía, mientras que el Finale reúne y transfigura los temas anteriores en una conclusión de una fuerza abrumadora. Escuchar esta obra en directo supone atravesar una experiencia sonora que difícilmente deja indiferente.

Fabio Luisi, un intérprete de referencia

Al frente de esta partitura se sitúa Fabio Luisi, director italiano reconocido internacionalmente como uno de los grandes intérpretes de Bruckner. Actual titular de la Sinfónica de Dallas, principal director de la NHK de Tokio y de la Radio Danesa, Luisi combina rigor estructural y profundidad expresiva, dos cualidades esenciales para abordar una obra de esta envergadura. Su relación con el repertorio germánico y su dominio de las grandes formas sinfónicas convierten esta cita en una garantía artística.

Un acontecimiento singular para Castelló

No es habitual que una ciudad como Castelló acoja una obra de estas dimensiones, interpretada por una gran orquesta y bajo una batuta de primer nivel internacional. La Octava de Bruckner requiere una plantilla cercana al centenar de músicos y una madurez interpretativa poco común. Que esta obra suene en el Auditori supone una oportunidad excepcional para el público local: una ocasión de escuchar, sin desplazamientos, una de las grandes cumbres de la historia de la música.

Más que un concierto, la cita de este 19 de diciembre es una experiencia sonora irrepetible. Una invitación a detener el tiempo y dejarse atravesar por una música que, más de un siglo después de su estreno, sigue hablándonos de lo esencial.