Castelló gana un museo al aire libre en un lugar por el que pasas cada día

Puede que hayas pasado por ahí cientos de veces sin detenerte. Un espacio de tránsito, casi invisible, integrado en la rutina diaria del centro de Castelló. Desde ahora, ese recorrido cotidiano esconde una sorpresa cultural: la ciudad estrena un nuevo museo al aire libre en pleno corazón urbano.

Sin grandes carteles ni puertas que se abran, el Pasaje de Rey Don Jaime, que conecta la calle Alloza con la avenida del mismo nombre, se convierte en nuevo espacio expositivo, recuperado por la concejalía de Cultura como punto de encuentro entre memoria, ciudad y vida cotidiana.

Un viaje al pasado en blanco y negro

La propuesta se articula a través de una exposición fotográfica en blanco y negro procedente del Archivo Municipal. Las imágenes rinden homenaje a un episodio que marcó a varias generaciones: la histórica nevada de 1946, de la que se cumplieron 80 años este 2025. La muestra se completa con una selección de fotografías antiguas de Castelló que retratan escenas de la vida urbana de mediados del siglo XX.

El pasaje es una zona muy concurrida que ahora gana un espacio artístico para la ciudadanía. / MEDITERRÁNEO

El resultado es un recorrido visual que invita a detenerse, mirar y reconocer una ciudad distinta, pero extrañamente cercana, integrada ahora en un espacio que hasta hace poco era solo un lugar de paso.

De espacio olvidado a enclave cultural

La concejala de Cultura, María España, ha explicado que esta iniciativa «responde a nuestra apuesta por embellecer la ciudad, dignificar nuestras calles y ofrecer nuevas propuestas culturales tanto a los castellonenses como a los visitante. De este modo, este pasaje ha pasado de ser un espacio olvidado a un espacio revalorizado con lo que ello comporta para dinamizar la actividad comercial».

España ha subrayado además que «se trata de un enclave emblemático y de gran afluencia en la capital de la Plana, que está suscitando ya el interés de quien pasa y que seguro que será uno de los grandes atractivos de esta Navidad».

Un espacio que no quiere quedarse quieto

Más allá de esta primera exposición, la intención del área municipal de Cultura es que el pasaje se embellezca periódicamente y acoja nuevas propuestas culturales dirigidas a la ciudadanía, con el objetivo de consolidarlo como un espacio estable para el conocimiento y la difusión de la historia de Castelló.

Sin alterar la fisonomía del centro ni imponer un nuevo equipamiento, Castelló suma así un escenario cultural discreto pero significativo, donde el pasado emerge en mitad del trayecto diario y transforma un gesto rutinario en una experiencia de descubrimiento.