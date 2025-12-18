Eduardo Casanova revela que tiene VIH en un documental de Jordi Évole
El trabajo se estrenará en cines en 2026
Marisa de Dios
Atresmedia y Producciones del Barrio preparan un documental protagonizado por el director y actor Eduardo Casanova que se estrenará en cines en 2026. En el largometraje, dirigido por Màrius Sànchez y Lluís Galter y producido por Jordi Évole, Casanova hace la revelación más íntima y trascendente de su vida: tiene VIH.
Tras media vida en silencio, Eduardo decide contarlo públicamente. Pero, antes, necesita hablarlo con algunas de las personas que le han acompañado durante estos años: su doctor, su enfermera, sus colaboradores más cercanos, sus amigos... Algo que mostrará el documental.
Vampiras con sida
El trabajo se ha rodado este otoño y muestra un viaje catártico en el que se entremezclarán humor, emoción, memoria y cine, que permite entender la realidad de las personas con VIH hoy en día y conocer mejor quién es Eduardo Casanova.
Precisamente, este mismo 1 de diciembre Casanova ha estrenado en Movistar Plus+ su primera serie como creador, 'Silencio'. En ella hace una metáfora entre el rechazo que sufren unas vampiras y el que sienten los enfermos con VIH.
Suscríbete para seguir leyendo
- Carrefour vende su hipermercado de Vila-real a una firma de EEUU
- Así será el nuevo mirador en una emblemática montaña de Castellón
- Así será el nuevo mirador cerámico en una emblemática montaña de Castellón
- Los japoneses 'invadirán' Castelló. ¿Cuál es el motivo?
- Una sentencia judicial pone en jaque dos décadas de desarrollo urbanístico en la playa de Almenara
- La lluvia amenaza el 'día de las comidas de Navidad' en Castelló
- Los embalses de Castellón están por encima de la media de la última década
- El edificio de Borrull de Castelló abre sus puertas a la ciudadanía: Los servicios que ya ofrece