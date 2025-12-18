Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Edificio BorrullEl Gordo en CastellónEnvenenamiento perrosPlus de nocturnidadDenuncia Tribunal Militar
instagramlinkedin

Música

L’emac. de Borriana ha mort, llarga vida a l’emac.: d’un festival a una jornada

EMAC.DAY concentra en un sol dia l’essència d’un projecte cultural que es resisteix a desaparèixer i reivindica la proximitat, la joventut creativa i la música com a espai de trobada a Borriana

El grup Perfecto Miserable serà un dels protagonistas de la renovació de l'emac. a La Bohemia.

El grup Perfecto Miserable serà un dels protagonistas de la renovació de l'emac. a La Bohemia. / MEDITERRÁNEO

Eric Gras

Eric Gras

L’emac. ja no és un festival tal com el vam conèixer. Després de deu edicions que van convertir Borriana en un node cultural singular dins del mapa musical valencià, el projecte va anunciar el seu comiat. Però, com passa amb tot allò que ha deixat empremta, l’emac. no desapareix: es transforma. I ho fa amb un gest tan simbòlic com coherent amb la seua trajectòria: reduir el format per concentrar l’essència.

Així naix EMAC.DAY, una jornada que recupera l’esperit fundacional del projecte i el trasllada a un espai més pròxim, directe i fidel al seu caràcter jove i inquiet. El 6 de febrer de 2026, La Bohemia es convertirà en punt de retrobament d’una comunitat que entén la música no només com a entreteniment, sinó com a llenguatge compartit, com a territori d’experimentació i llibertat.

De la desaparició a la resistència cultural

Quan es va anunciar l’adeu de l’emac., el missatge era clar: els cicles culturals també s’esgoten, però el que han generat no s’esborra. Tal com afirmava el mateix col·lectiu: «L’emac. diu adéu, però el seu esperit continua bategant en cada artista que va passar pels seus escenaris i en cada espectador que, entre els murs del CMC La Mercè o en les últimes ubicacions, va descobrir un racó on l’art i la música no coneixien límits»

Cosas Bien Cosas Mal és el projecte en solitari de Tomás Avilés

Cosas Bien Cosas Mal és el projecte en solitari de Tomás Avilés / María G. Mar

EMAC.DAY parteix precisament d’aquesta idea: no es tracta de mirar enrere amb nostàlgia, sinó de mantindre viva una manera d’entendre la cultura. Menys dies, menys escenaris, però la mateixa pulsió creativa.

Un format concentrat, un discurs intacte

Fidel a l’esperit de l’emac.fest, la jornada aposta per la joventut creativa, l’avantguarda sonora i la innovació artística. No com a eslògans buits, sinó com a criteris de programació. El cartell reuneix tres propostes musicals sòlides i amb personalitat pròpia: Cosas Bien Cosas Mal, Perfecto Miserable i Neutro Gris & Nodo Aviom, que presenten Music4Salvation, un projecte que dialoga amb els límits del directe i l’experimentació sonora.

L'esperit de l'emac. segueix intacte amb aquesta transformació de festival a una única jornada de música i festa.

L'esperit de l'emac. segueix intacte amb aquesta transformació de festival a una única jornada de música i festa. / MEDITERRÁNEO

La música no acabarà amb els concerts. L’esdeveniment inclourà també una edició especial d’emac.club, amb el col·lectiu Retiro Electrónico, que convertirà La Bohemia en un espai de ball obert fins al final de la nit. Una prolongació natural d’aquell esperit nocturn, lliure i comunitari que sempre ha definit l’ADN d’emac.

La proximitat com a declaració d’intencions

EMAC.DAY no vol substituir el festival. No ho necessita. El seu valor està en la proximitat, en la capacitat de generar una experiència intensa i compartida, pensada per viure la música sense filtres. En temps d’esdeveniments massius i programacions hipertrofiades, la proposta reivindica l’escala humana com a acte gairebé polític.

Mantindre viva la flama de l’emac. passa, ara, per reforçar el compromís amb una escena inquieta, diversa i oberta a noves expressions. Per continuar escoltant el que encara no té nom. Per seguir oferint espais on la cultura no s’administra, sinó que es comparteix.

Noticias relacionadas y más

La cultura no s’atura. Ells tampoc.

L’emac ha canviat de forma, però continua bategant. I això, en el fons, és el que realment importa.

Informació pràctica

  • Data: 6 de febrer
  • Espai: La Bohemia (carrer Císcar, 14, de Castelló)
  • Entrades: disponibles a entradascastellon.com

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents