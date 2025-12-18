Literatura
'Ava', la novel·la sobre la tracta de dones de Mabel Lozano, es presenta a Castelló
El Saló de Recepcions de la Diputació Provincial acull l'acte amb l'autora, premi Letras del Mediterráneo 2025
La Diputació de Castelló ha acollit este dijous la presentació d'Ava, la nova novel·la de Mabel Lozano, guardonada amb el premi Letras del Mediterráneo 2025 en la categoria de novel·la policíaca. L’acte, celebrat al Saló de Recepcions, ha posat el focus en una obra que combina ficció, denúncia social i una mirada profunda sobre la vulnerabilitat de les dones víctimes de l’explotació sexual.
L’autora, reconeguda tant per la seua trajectòria literària com per la seua tasca com a activista contra la tracta, ha desgranat els principals eixos d’una novel·la que trasllada a la narrativa una realitat sovint silenciada. En este sentit, el diputat de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacat que «no celebrem només la publicació d'una nova obra literària, sinó també el reconeixement a una de les veus més valentes, compromeses i poderoses de la nostra narrativa contemporània».
Una novel·la entre Castelló i Colòmbia
Editada per AlRevés, Ava té com a protagonista María, una professora universitària de Castelló que emprén un viatge a Colòmbia després de rebre la telefonada de Carmen, una amiga de la infància que treballa com a monja oblata en un centre als afores de Bogotà. Allí acullen xiquets orfes o abandonats després de viure infàncies marcades per la violència i la pobresa.
Durant la seua estada, María estableix un vincle intens amb Ava, una xiqueta amb qui connecta profundament i a qui decideix adoptar. El retorn a Espanya obri un relat que aborda la maternitat, la reparació emocional i les conseqüències d’un sistema que perpetua les desigualtats.
Literatura i compromís social
Alejandro Clausell ha subratllat que, a través d’una escriptura «commovedora i profundament ètica», la novel·la posa el focus en la resiliència humana, la capacitat de reinventar-se i la força interior per fer front a un món hostil. «Amb esta nova obra, Mabel Lozano es reafirma, una vegada més, com una de les veus més rellevants tant en l'àmbit de la ficció com en el del compromís social, amb un relat captivador, que és també una invitació a la reflexió i a l'acció», ha afegit.
La presentació s’ha completat amb la projecció del curtmetratge documental Ava, dirigit per la pròpia Mabel Lozano i premiat amb el Goya al millor curt documental 2024, reforçant el diàleg entre literatura, cinema i activisme que defineix el seu treball.
