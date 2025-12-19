Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El 20 de desembre

Què saps realment sobre el Betlem de la Pigà? El retaule tradicional torna a Castelló

La representació més emblemàtica del Nadal castellonenc arriba al Teatre Principal amb novetats horàries, una cercavila prèvia i la força intacta d’un ritual col·lectiu

Escenes costumistes, personatges populars, música coral, danses tradicionals, humor i poesia es barregen al Betlem de la Pigà de Castelló.

Nico Cruz

Parlar de Nadal a Castelló és parlar del Betlem de la Pigà. Però, més enllà de la cita obligada al calendari cultural, què sabem realment d’aquesta representació que, any rere any, ompli el Teatre Principal de la capital de la Plana i connecta generacions senceres amb la memòria popular de la ciutat?

Aquest dissabte, 20 de desembre, a les 20.00 hores, el Betlem de la Pigà torna a escena amb la seua posada en escena habitual, però també amb algunes novetats pensades per facilitar l’assistència del públic i reforçar el seu caràcter de celebració col·lectiva.

Una cercavila per anunciar que el Nadal ja és ací

Una de les principals novetats d’enguany és l’avançament de l’horari. Tal com explica la directora artística del muntatge, Laia Porcar, «enguany la novetat respecte altres vegades és que hem avançat l'hora a les 20.00 i per tant a les 19.00 hores eixirà la cercavila des de la Plaça Major i fins al teatre».

Una cercavila partirà de la plaça Major a les 19.00 hores aquest dissabte cap al Teatre Principal de Castelló.

Aquesta cercavila, protagonitzada pels mateixos personatges del Betlem, funciona com un pregó popular que trasllada l’esperit nadalenc als carrers i convida la ciutadania a participar d’un ritual que comença molt abans d’alçar-se el teló.

«Últimament, ho fèiem tot una hora més tard però donat que l'any passat vam fer dos sessions, i per tant la primera va començar abans, hem pensat avançar els horaris», afegeix Porcar.

Un Betlem que no canvia… i per això funciona

El Betlem de la Pigà és una obra profundament fidel a la seua essència. Des de l’estrena el 1980, amb text de Miquel Peris i Segarra i música de Matilde Salvador, el seu esquelet narratiu s’ha mantingut pràcticament intacte. I no és casualitat.

Escenes costumistes, personatges populars, música coral, danses tradicionals, humor i poesia es barregen en un relat que no busca reconstruir el naixement de Jesús de manera històrica, sinó reinterpretar-lo des de la cultura i el paisatge humà de Castelló.

Cada representació és, també, un espai obert a l’imprevist. «La resta es manté com altres anys i els possibles imprevistos o tocs d'actualitat ja s'haurà de vore al teatre», apunta la directora.

Tres Jesusets i una comunitat sencera a escena

Una altra de les curiositats d’aquesta edició és la presència de tres Jesusets. «Enguany tenim tres Jesusets; sempre hi ha més d'un i de vegades passa com ara que en tenim tres. Així que no cal patir si un plora», explica Porcar amb naturalitat.

Unes 150 o 200 persones participen normalment en la tradicional representació nadalenca de Castelló.

Aquest detall resumeix bé l’esperit del Betlem: una representació viva, comunitària i compartida, on participen entre 150 i 200 persones. «En som entre 150 i 200 entre coral, grups de dansa, músics…», concreta la directora.

Més que un espectacle: un ritual col·lectiu

El Betlem de la Pigà no és només teatre. És un ritual d’encontre, una afirmació de la llengua, de les costums i de la memòria col·lectiva. Un espectacle capaç de reunir públic creient i no creient al voltant d’un relat compartit que parla, sobretot, de pertinença.

Quan al final ressona el crit de «Carabassa ben torrà, al Betlem de la Pigà», Castelló no només acomiada una funció: reafirma una identitat que, quaranta anys després, continua ben viva.

Informació pràctica

  • 🗓 Dissabte, 20 de desembre
  • 🕗 20.00 hores (cercavila a les 19.00 h)
  • 📍 Teatre Principal de Castelló
  • Entrades encara disponibles a la zona de paradís

