Fins al 24 de gener

Castelló revisita el llegat de Joan Simó amb l’exposició 'Llum que il·lumine el traç'

La mostra, que acull ECO Les Aules de la Diputació, commemora el 25é aniversari de la Fundació Pintor Joan Simó amb una lectura contemporània del seu dibuix

Imatge de l'acte.

Imatge de l'acte. / Mediterráneo

Nico Cruz

LEspai Cultural Obert ECO Les Aules de la Diputació de Castelló celebra el llegat artístic de Joan Simó amb la inauguració de l’exposició Llum que il·lumine el traç, una proposta que revisita la seua producció gràfica i la projecta cap al present.

La mostra s’emmarca en el 25é aniversari de la Fundació Pintor Joan Simó i reuneix dibuixos realitzats entre finals dels anys vuitanta i principis dels noranta, alhora que ofereix una lectura contemporània de més de trenta anys de treball sobre paper.

El diputat de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacat en la inauguració que «esta mostra posa en valor l’obra d’un artista que va saber captar amb gran personalitat l’esperit creatiu de finals dels anys vuitanta i principis dels noranta».

Joan Simó fou un polifacètic artista dadà, escultor, poeta i pintor.

Joan Simó fou un polifacètic artista dadà, escultor, poeta i pintor. / MEDITERRÁNEO

Artista singular

En este sentit, Clausell ha subratllat que «Joan Simó va ser un artista singular i innovador. Un pintor reconegut i rellevant en la nostra terra i, a través d'esta exposició, acostem el seu llegat artístic al públic actual».

La comissària de la mostra, Fátima Meskine Gumbau, explica que en Simó el dibuix és un territori obert on la línia esdevé impuls, gest i pensament, amb figures mutantes, grafismes energètics i la cruesa del retolador com a senyals d’identitat.

Aquesta manera de crear connecta amb l’esperit Dadà que l’artista reivindicava com una actitud vital basada en la llibertat, la ruptura de normes i la transformació de l’inesperat en experiència visual.

Imatge de l'acte.

Imatge de l'acte. / Mediterráneo

Visibilització

Per a la Fundació Pintor Joan Simó, l’efemèride suposa també una oportunitat per visibilitzar l’arxiu, continuar amb la tasca de conservació i ampliar la difusió del llegat de l’artista a noves generacions.

L’exposició es pot visitar fins al 24 de gener de 2026 a ECO Les Aules, de dilluns a dissabte, de 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 21.00 hores, consolidant-se com una cita destacada de l’agenda cultural de Castelló.

