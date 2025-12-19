Del 5 al 8 de febrero
El festival que pone patas arriba los clásicos del cine con música en directo regresa a Castelló en 2026
La XXI Muestra de Música en Directo y Cine transforma grandes películas con actuaciones únicas en el Paranimf de la Universitat Jaume I
La XXI edición de Cinemascore vuelve a colocarse en el radar cultural de Castelló con una propuesta que rompe moldes: películas icónicas reinterpretadas a través de bandas sonoras creadas e interpretadas en directo. Tras más de dos décadas agitando cine y música en directo, este festival único —organizado por el Aula de Cine y Creación Juvenil de la UJI y la promotora Born! Music— confirma una vez más que la pantalla gana músculo emocional cuando la música late sobre ella en tiempo real.
¿Qué hace especial a Cinemascore?
En una escena donde los géneros tradicionales parecen encasillados, Cinemascore reescribe las reglas: artistas de estilos diversos aceptan el reto de improvisar e interpretar directamente sobre la proyección, generando experiencias sensoriales únicas donde imagen y sonido dialogan sin intermediarios. Una fórmula que no solo rinde homenaje a clásicos del cine, sino que invita al público a vivirlos de nuevo desde una perspectiva sonora inédita.
Programa
Jueves 5 de febrero – 'Alicia en el país de las maravillas'
Sanspok pone música en directo a la versión de 1951 de este clásico de animación estadounidense. Su propuesta sonora fluida y sin etiquetas promete un viaje imprevisible por los recovecos del imaginario de Lewis Carroll, reforzando la identidad surrealista de Alicia.
Película: Alicia en el país de las maravillas (Clyde Geronimi, Hamilton Luske y Wilfred Jackson, 1951)
Género: Animación — 75 min — TP
Viernes 6 de febrero – 'Acción Mutante'
El dúo Niña Coyote eta Chico Tornado colisiona con la irreverente ciencia ficción de Álex de la Iglesia. Ritmos punk y riffs afilados elevarán a otro nivel esta ópera prima de culto, donde lo grotesco y lo salvaje se encuentran en una crítica satírica a los estereotipos sociales.
Película: Acción Mutante (Álex de la Iglesia, 1994)
Género: Ciencia ficción — 94 min — NR-18
Sábado 7 de febrero – 'Un año, Una noche'
Fantasma Sur, proyecto colectivo liderado por Alondra Bentley, Ylia, Isaki Lacuesta y Albert Coma, reinterpretará este intenso drama de Isaki Lacuesta sobre la tragedia del Bataclan. Una sesión para sentir la música como espacio emocional compartido.
Película: Un año, Una noche (Isaki Lacuesta, 2022)
Género: Drama — 120 min — NR-12
Domingo 8 de febrero – 'Dos tontos muy tontos'
Para cerrar con un golpe de humor, Gilipojazz fusiona jazz, rock y locura musical con este clásico de los Farrelly Brothers. Una experiencia descarada y explosiva que refuerza el espíritu lúdico y desenfadado de la jornada final.
Película: Dos tontos muy tontos (Peter & Bobby Farrelly, 1994)
Género: Comedia — 106 min — NR-7
¿Por qué hay que ir?
Cinemascore no es un ciclo de proyecciones más: es una cita multisensorial donde el cine clásico y contemporáneo se redescubre cada año mediante sonidos inesperados, atmósferas nuevas y conexiones entre disciplinas artísticas. Esta fusión atrae tanto a cinéfilos como a melómanos que buscan experiencias culturales que activan todos los sentidos.
Información práctica
- 📅 Del jueves 5 al domingo 8 de febrero
- 🕢 Todos los conciertos comienzan a las 19.30 horas
- 🎫 Abono para los 4 días: 15 €
- 👉 Jueves: 5 € (3 € tarifa reducida)
- 👉 Resto de días: 8 € (6 € tarifa reducida)
- 💻 Más info y entradas en www.cinemascore.uji.es
Suscríbete para seguir leyendo
- El edificio de Borrull de Castelló abre sus puertas a la ciudadanía: Los servicios que ya ofrece
- Fallece una mujer en Almassora atragantada con un torrezno en un bar
- ¡La sexta etapa saldrá en Alcossebre y acabará en Castelló... con una inédita novedad en Benicàssim!
- Conmoción en el Grau de Castelló tras un alunizaje
- Novedad en la estación de tren de Castelló: ya no hace falta estar pendiente de las pantallas de información
- La empresa cerámica Codicer echa el cierre y firma el despido de su plantilla
- Una sentencia judicial pone en jaque dos décadas de desarrollo urbanístico en la playa de Almenara
- Grave corte de carretera por un accidente en Castellón