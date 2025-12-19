El festival que pone patas arriba los clásicos del cine con música en directo regresa a Castelló en 2026

La XXI edición de Cinemascore vuelve a colocarse en el radar cultural de Castelló con una propuesta que rompe moldes: películas icónicas reinterpretadas a través de bandas sonoras creadas e interpretadas en directo. Tras más de dos décadas agitando cine y música en directo, este festival único —organizado por el Aula de Cine y Creación Juvenil de la UJI y la promotora Born! Music— confirma una vez más que la pantalla gana músculo emocional cuando la música late sobre ella en tiempo real.

¿Qué hace especial a Cinemascore?

En una escena donde los géneros tradicionales parecen encasillados, Cinemascore reescribe las reglas: artistas de estilos diversos aceptan el reto de improvisar e interpretar directamente sobre la proyección, generando experiencias sensoriales únicas donde imagen y sonido dialogan sin intermediarios. Una fórmula que no solo rinde homenaje a clásicos del cine, sino que invita al público a vivirlos de nuevo desde una perspectiva sonora inédita.

Programa

Jueves 5 de febrero – 'Alicia en el país de las maravillas'

Sanspok pone música en directo a la versión de 1951 de este clásico de animación estadounidense. Su propuesta sonora fluida y sin etiquetas promete un viaje imprevisible por los recovecos del imaginario de Lewis Carroll, reforzando la identidad surrealista de Alicia.

Película: Alicia en el país de las maravillas (Clyde Geronimi, Hamilton Luske y Wilfred Jackson, 1951)

Género: Animación — 75 min — TP

Sophia es la voz de Sanspok. / MEDITERRÁNEO

Viernes 6 de febrero – 'Acción Mutante'

El dúo Niña Coyote eta Chico Tornado colisiona con la irreverente ciencia ficción de Álex de la Iglesia. Ritmos punk y riffs afilados elevarán a otro nivel esta ópera prima de culto, donde lo grotesco y lo salvaje se encuentran en una crítica satírica a los estereotipos sociales.

Película: Acción Mutante (Álex de la Iglesia, 1994)

Género: Ciencia ficción — 94 min — NR-18

Niña Coyote eta Chico Tornado regresarán en 2026 a Castelló afianzando así su estrecha relación con la provincia. / MEDITERRÁNEO

Sábado 7 de febrero – 'Un año, Una noche'

Fantasma Sur, proyecto colectivo liderado por Alondra Bentley, Ylia, Isaki Lacuesta y Albert Coma, reinterpretará este intenso drama de Isaki Lacuesta sobre la tragedia del Bataclan. Una sesión para sentir la música como espacio emocional compartido.

Película: Un año, Una noche (Isaki Lacuesta, 2022)

Género: Drama — 120 min — NR-12

Alondra Bentley, Ylia, Isaki Lacuesta y Albert Coma forman el proyecto colectivo Fantasma Sur. / leafhopper.eu

Domingo 8 de febrero – 'Dos tontos muy tontos'

Para cerrar con un golpe de humor, Gilipojazz fusiona jazz, rock y locura musical con este clásico de los Farrelly Brothers. Una experiencia descarada y explosiva que refuerza el espíritu lúdico y desenfadado de la jornada final.

Película: Dos tontos muy tontos (Peter & Bobby Farrelly, 1994)

Género: Comedia — 106 min — NR-7

Iker García, Ángel Cáceres y Pablo Levin son Gilipojazz, un power trío madrileño de Jazz-Punk. / MEDITERRÁNEO

¿Por qué hay que ir?

Cinemascore no es un ciclo de proyecciones más: es una cita multisensorial donde el cine clásico y contemporáneo se redescubre cada año mediante sonidos inesperados, atmósferas nuevas y conexiones entre disciplinas artísticas. Esta fusión atrae tanto a cinéfilos como a melómanos que buscan experiencias culturales que activan todos los sentidos.