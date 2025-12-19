Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Art

Un poble de l'interior de Castelló planta cara al silenci rural amb fotografia, comunitat i arrels

Open Arts, un nou espai creatiu, s'inaugura el 21 de desembre amb una mostra col·lectiva que reunirà una trentena d'artistes

En aquest poble de Castelló l’art no només s’exposa: es comparteix, es qüestiona i es viu.

En aquest poble de Castelló l’art no només s’exposa: es comparteix, es qüestiona i es viu. / MEDITERRÁNEO

Eric Gras

Eric Gras

De vegades l’art no irromp com un esdeveniment, sinó que s’insinua com un gest. Un moviment lent, quasi domèstic, semblant al d’una clau que gira dins del pany. En un poble de l’interior de Castelló, aquest gest pren forma de fotografia, de mirada compartida i de creació sense presses. No és una gran cita urbana ni una fira d’impacte, sinó una invitació a entrar, a quedar-se, a escoltar què passa quan la cultura decideix arrelar al territori.

Un espai per crear, exposar i trobar-se

El diumenge 21 de desembre, a les 12.30 hores, s’inaugura Open Arts, un espai creatiu concebut com un cau obert: per crear, exposar, acollir residències artístiques i generar conversa al voltant de l’art i la cultura contemporània. «Open Arts és ara una oportunitat, una arrel sembrada al territori i oberta a la recerca, a la participació, a la creació», escriu Isabel Serrano, artista i escriptora implicada en el projecte, a més de presidente d'El Pont Cooperativa de Lletres. L’espai, propietat de l’artista local Santi Tena, naix amb vocació comunitària i esperit multidisciplinari.

Una de les fotografies de Jesús Monterde que es podran veure en esta nova iniciativa cultural.

Una de les fotografies de Jesús Monterde que es podran veure en esta nova iniciativa cultural. / Jesús Monterde

Quan el nom apareix

Tot això passa a Benassal, i no és casual. El municipi acull també la primera edició de l’Arts Fest – Festival d’Arts Visuals, una mostra col·lectiva que aprofita l’obertura d’Open Arts per convertir el poble en punt de trobada creativa. Un festival menut en format però ampli en mirades, seleccionat pels mateixos creadors i creadores visuals de la província.

Fotografia com a pulsió i llenguatge

L’exposició reuneix una trentena d’artistes que treballen des de la fotografia analògica, estenopeica o documental fins a processos antics com el col·lodió humit, la cianotípia sobre fusta o rajola, la fotografia híbrida pintada o el vídeo vinculat al fet fotogràfic. Hi conviuen retrats, assajos visuals, imatges de viatge, de concerts o reflexions sobre l’actualitat, traçant un mapa plural de la creació visual contemporània a Castelló.

Open Arts, espai de l'artista Santi Tena, acull una mostra col·lectiva de diferents artistes de la província.

Open Arts, espai de l'artista Santi Tena, acull una mostra col·lectiva de diferents artistes de la província. / MEDITERRÁNEO

Una constel·lació d’artistes

Entre els participants trobem a Jose Antonio Arias (Keco), Àngels Beltrán, Julián Barón, Maria Font, Lidón Forés, Marián Giménez, Nacho Grech, Carmen Mas, Úrsula Nebot, Marta Peris, Paco Poyato, Carmen M. Rubert, Jorge Sanz, Miguel Ángel Cruzado, Agustín Falomir, Nobi Fec, Geòrgia Iordache, Jenia Maslova, Maria Medina-Vicent, Pascual Mercé, Jesús Monterde, Marcos Monterde, Jesus Morcillo, Mar Navarro Llombart, Paco García Paterna, Javi Piñana, Paco Rangel, Rafa Velasco, Ulalalau i els mateixos Isabel Serrano i Santi Tena. Tots ells conformen una xarxa diversa i intergeneracional.

D’una llavor antiga a un projecte compartit

Arts Fest naix després de diversos intents previs de portar propostes culturals al poble, com el Festival PERA o el FAM (Festival d'Arts del Maestrat), iniciatives que van deixar sembrada la voluntat d’un projecte participatiu, a l’estil d’un aplec. A aquesta trajectòria s’hi suma també l’artteràpia i l’emprenedoria rural, apostant per l’art com a eina de transformació i salut mental, gràcies a l'esforç de l’Associació Cultural Benassalenca.

Mirar més enllà del festival

L’objectiu és clar: enriquir l’experiència de qui participa i de qui visita, donar a conéixer el talent local i obrir el camí perquè el projecte puga itinerar per pobles com Ares, Culla o Vilafranca. «Ens ha servit com a excusa, potser la millor, per veure’ns i xarrar cara a cara», escriu Serrano. A Benassal, l’art no només s’exposa: es comparteix, es qüestiona i es viu.

