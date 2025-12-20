Eliza Barry Callahan, autora de 'La prueba de audición': «Al final, un lector siempre está solo con las palabras»

Eliza Barry Callahan escribe desde el lugar incómodo donde la experiencia deja de obedecer a las categorías conocidas. La prueba de audición, su primera novela publicada ahora en español por Anagrama, no narra tanto una pérdida como el modo en que una vida aprende a reorganizarse alrededor de ella. Diagnosticada con sordera súbita, su narradora —artista, observadora compulsiva, cuerpo desajustado— se ve expulsada de su propio tiempo y obligada a escuchar el mundo desde otro ángulo: el del silencio como estructura, como marco, como presión.

Lejos de la épica del trauma o del relato de superación, Callahan opta por una prosa de contención extrema, casi clínica, que convierte la observación en método y la escritura en único espacio de control posible. Su novela avanza como una partitura —más que como una trama— y propone una reflexión radical sobre el cuerpo, la percepción y la atención en una época saturada de estímulos.

En esta conversación, Callahan habla del «tiempo enfermo», de la escritura como portal, de John Cage y de la inutilidad de las etiquetas. También de lo que ocurre cuando el silencio deja de ser una pausa y se convierte en el marco mismo de la existencia.

Eliza Barry Callahan firma un debut literario que autoras como Kate Zambreno o Leslie Jamison han loado. / MEDITERRÁNEO

—Tu novela sugiere que el silencio no es un vacío sino una estructura, algo con textura, variaciones, incluso una especie de arquitectura. ¿Cuándo te diste cuenta de que el silencio podía funcionar como material narrativo y no solo como ausencia?

No sé si hubo alguna vez una revelación. Fue más bien una traducción de la experiencia que se me fue revelando mientras escribía. A través del proceso. Sentí de inmediato que esa sensación de pérdida —de estar perdiendo—, que iba unida a la noción literal de silencio, y como cualquier vacío, hueco o vacío de aire, me presionaba contra la pared de su contenedor. Esa experiencia me empujó, por así decirlo, hacia el contenedor… con la espalda contra la pared de mi propia vida.

—El libro retrata la enfermedad como una distorsión temporal: el tiempo deja de medirse en días y pasa a medirse en miligramos, en el peso de la medicación. ¿Cómo influyó esa vivencia alterada del tiempo en el ritmo y la musicalidad de los cuatro «movimientos» de la novela?

Me interesaba traducir esa idea del tiempo enfermo, en el que el tiempo avanza de formas desconocidas, y donde la idea de progresión se vincula a tu estado y no al paso de los días. Porque sentía que la anotación se convertía en una especie de partitura —en el sentido cageano—. Después de escribir «el año», encontré lugares naturales en el registro que se sentían como movimientos, que funcionaban como sustitutos de las estaciones. Estaciones de la experiencia.

—A lo largo del texto, la narradora define y redefine el silencio una y otra vez, como si orbitara una idea que no termina de habitar. ¿Qué te atrae de ese enfoque casi obsesivo, casi taxonómico, de la metáfora?

Puedo decir qué me atrajo exactamente. Se sentía más bien como si estuviera intentando resolver un problema que se había instalado en mí y estaba expandiéndose, apoderándose de todo.

Un libro que no nació como libro

—Tu formación en artes visuales, cine y música es muy palpable en la forma de la novela. ¿Hasta qué punto La prueba de audición fue concebida como un proyecto interdisciplinar antes de adoptar la forma de un libro?

Mientras escribía la mayor parte del material que terminó convirtiéndose en el libro, no lo veía como un libro, sino simplemente como escritura, como un registro. Solo con el tiempo el libro se me reveló como tal. Y cuando eso ocurrió, pensé únicamente en él como un libro, aunque utilicé mi experiencia haciendo obra en otros medios para entender su construcción. Al final, mientras escribía, imaginaba que estaba dirigiendo una película. Al organizar el texto, imaginaba que estaba componiendo una sinfonía.

'La prueba de audición' Autora: Eliza Barry Callahan Traducción: Rita da Costa Editorial: Anagrama 176 páginas; 19,90 euros

—La pérdida de audición de la narradora se convierte en una forma de verse desde fuera, como si fuera expulsada de su propia vida y obligada a ocupar el papel de testigo. ¿Qué posibilidades, pero también qué riesgos, encontraste al escribir desde esa posición de extrañamiento?

La gente habla constantemente de escribir la interioridad; a mí me interesaba escribir la exterioridad… mirar hacia fuera de forma implacable para intentar entender o resolver un problema del yo. Un texto de evitación que quizá se vuelve progresivamente más interior, hasta que al final aparece un destello de ello. Me interesaba registrar un proceso en el que vemos a una narradora perder la idea de control que cree tener sobre su vida y entender cómo someterse al proceso de la pérdida y, por tanto, de la transformación. Escribir desde dentro de la experiencia me permitió un acceso a mí misma y a mi relación con mi vida que, sin duda, no habría encontrado de otro modo. Es como un portal. Creo que en muchos sentidos ese portal ya se ha cerrado, y me interesa saber cuál será el siguiente.

Control, disociación y forma

—Tu prosa se mantiene muy controlada incluso cuando el tema roza el caos o el miedo. ¿Cómo negocias la tensión entre la crudeza emocional y la contención formal?

Me interesaba reflejar ese intento de control. Lo único que la narradora podía controlar en su vida era «su prosa». Oscilando entre modos disociativos y asociativos, y jugando con ellos.

—Muchos críticos han comparado tu obra con la de Lispector, Cusk o Jaeggy, escritoras que interrogan la conciencia con una precisión casi quirúrgica. ¿Te reconoces en esa genealogía o sientes que tu linaje artístico es distinto de cómo suele describirse?

Siento una gran admiración por cada una de ellas. No pienso en la escritura en términos de linaje. Creo que cualquier obra será una expresión de las cosas con las que te has encontrado y que han resonado contigo. Lo que se queda atrapado en tu cabeza, en tu corazón, y rebota ahí dentro, te cambia. Es como la expresión genética… lo que emerge de la experiencia en un texto.

—La novela dialoga intensamente con John Cage, en especial con el desafío conceptual de 4’33’’. ¿Qué te ofreció la idea de silencio de Cage como novelista que quizá no ofrecen las formas narrativas convencionales?

Abrió una forma de pensar sobre los marcos. Los momentos. Los intentos de contención. Había algo físico en ello, como cavar una zanja alrededor del perímetro de un incendio.

—Uno de los aspectos más llamativos del libro es esa sensación de voyeurismo involuntario: presenciar la propia vida desde la distancia. ¿Cómo complica esta experiencia la frontera entre autoficción y ficción?

Olvido quién dijo algo parecido a esto, pero resonó mucho en mí: si la verdad es la sustancia, la realidad es la secuencia. Gran parte de este libro es pura ficción y gran parte es pura no ficción. No estoy segura de por qué necesitamos categorías o de por qué eso cambia la experiencia de lectura. Al final, un lector siempre está solo con las palabras.

¿Quién escucha?

—La narradora se pregunta repetidamente: «¿Quién está escuchando?». Durante el proceso de escritura y reescritura, ¿cambió tu propia idea de destinatario? ¿Imaginabas a un lector, a un interlocutor, o a nadie en absoluto?

No imaginaba nada en concreto. Me hacía esa pregunta —¿quién está escuchando?— porque no lo sabía, no podía imaginarlo.

—Dada tu práctica en distintos medios, ¿crees que hoy la narrativa debe avanzar hacia una mayor porosidad entre sonido, imagen y texto para captar la experiencia contemporánea? ¿O la fuerza de la novela reside precisamente en su resistencia a otras formas?

No siento que tenga la autoridad para responder a eso, pero no creo que nada tenga que hacer nada.