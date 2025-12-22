L'Alcora homenajea al director de banda Emili Mallol Aicart por su jubilación.

El concierto de Navidad de la Agrupació Musical l'Alcalatén de l'Alcora celebrado ayer fue el momento escogido por el Ayuntamiento para rendir un sentido homenaje a quien fuera su director los últimos 27 años, Emili Mallol Aicart, por su jubilación. Tras las actuaciones de la Banda Jove y el Coro de la Escuela de Música, tomó el relevo la banda de l'Alcora dirigida por el nuevo director Carlos Valles Donate y se proyectó un video sobre la trayectoria del homenajeado.

Un pasodoble único

La sorpresa final vino de la mano de su amigo y director de la banda de música de Figueroles, Manolo Bernat, quien le dedicó un pasodoble que ha compuesto para la ocasión. Asimismo, se le hizo entrega de un original y exclusivo regalo de cerámica. Por su parte, la presidenta de la banda, Maite Bordonau, también entregó un detalle a Mallol y le dirigió unas emotivas palabras sobre su persona y trayectoria.

Cabe señalar que Emili Mallol ha acompañado a diversas generaciones de músicos durante tres décadas de entrega, profesionalidad y estima por la música y por l'Alcora, y ha impulsado el crecimiento y calidad, tanto de la Agrupació Musical l'Alcalatén de l'Alcora, como la Banda Jove.

Biografía

Emili Mallol Aicart, nacido en l'Alcora, empezó los estudios musicales en la Escuela de l'Agrupació Musical l'Alcalatén, de la mano del gran director y pedagogo José Serrano Gil, con el que estudió solfeo y clarinete. Gracias al maestro Serrano Gil, su afición por la música y, sobre todo, por la música de banda, fue cada vez mayor. Posteriormente, recibió clases de dirección de los grandes maestros José M. Cervera Collado, Enrique Garcia Asensio y José R. Pascual Vilaplana.

Además, estudió violín en el Conservatorio de Castelló y composición al Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona, con el gran compositor y mejor persona, desgraciadamente desaparecido recientemente, Carles Guinovart Rubiella. Ha sido profesor de Fonament de Composició en los conservatorios de Castellón, València y el Conservatorio Profesional de Música Francesc Peñarroja de la Vall d'Uixó.

Como director, estuvo al frente de la banda y escuela La Roca de Vilafamés y 1998 pasó a dirigir la Agrupación Musical l'Alcalatén de l'Alcora, donde se ha convertido en el director más apreciado en toda la historia de la banda de música alcorina.