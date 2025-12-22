Teatro familiar en Castelló con 'L'illa del tresor' y 'Ambulant'

El Teatre Principal de Castelló ha diseñado una programación especial para disfrutar en familiar los próximos días. Se trata de las obras 'L'illa del tresor' i 'Ambulant' con las que se pretende fomentar las artes escénicas entre los más pequeños.

Una isla y un tesoro

'L'illa del tresor' se representará el viernes, 26 de diciembre, a las 18.00 horas. Producida por InHabitants y bajo la dirección de José C. García, la obra narra la historia del intrépido joven Jim Hawkins que se ve inmerso en un viaje lleno de aventuras, piratas e islas desiertas con la promesa de encontrar el más grande de los tesoros. En esta búsqueda tiene que reconocer el bien y el mal, enfrentarse a ello y arriesgarse a la pregunta de si los malvados tienen derecho al perdón. La obra es en valenciano y el precio de la entrada es de 4 euros.

/ Mediterráneo

La historia de un circo

'Ambulant' se representará el sábado, 10 de enero, a las 18.00 horas. Se trata de una obra de Sergi Heredia, producida por La Fam Produccions y bajo la dirección de Adrian Schvarzstein. En ella se representa un pequeño y pintoresco circo que acaba de llegar a la ciudad después de un largo viaje con los carros cargados. Nadie sabe de dónde vienen, pero cuentan que entre sus miembros están algunos de los más virtuosos artistas del espectáculo. La entrada es de 4 euros.