La XIII Semana Tárrega pone el broche de oro en Vila-real.

La XIII Semana Tárrega ha concluido su intensa programación con un balance más que positivo que ha estado marcado por la calidad artística, el rigor académico y la destacada proyección internacional del VI Congreso Internacional Francisco Tárrega, celebrado en Vila-real. Las distintas sesiones ha reunido a intérpretes y especialistas de numerosos países, consolidando este encuentro como una cita de referencia mundial en el estudio y la interpretación de la obra del compositor vila-realense.

Uno de los momentos más destacados fue el homenaje a Bartholomeu Wiese, que resultó especialmente emotivo y recibió un reconocimiento unánime por la extraordinaria calidad humana y musical del guitarrista. El director de la Semana Tárrega, David Eres Brun, señala que "ha sido muy conmovedor el homenaje a Bartholomeu Wiese y el elogio unánime a su gran calidad humana y musical". Además, Eres Brun destaca "la profundidad artística y académica de las intervenciones, que han puesto de manifiesto el interés internacional que despierta la figura de Francisco Tárrega".

La profundidad artística y académica de las intervenciones han puesto de manifiesto el interés internacional que despierta la figura de Francisco Tárrega" David Eres Brun — director de la Semana Tárrega

Balance

Del 13 al 19 de diciembre, el VI Congreso Internacional Francisco Tárrega ha ofrecido un programa de alto nivel, con la participación de guitarristas procedentes de Europa, América y Oriente Medio, que han abordado la vigencia de la obra de Tárrega en el siglo XXI y su influencia en distintas tradiciones interpretativas. El congreso volvió a poner de relieve el carácter único de la Semana Tárrega, único festival en el mundo que interpreta anualmente la integral de concierto del compositor.

La XIII Semana Tárrega también ha celebrado del Día Internacional Francisco Tárrega con un recital integral a cargo del guitarrista sueco Jacob Kellermann, cofundador del New European Ensemble, seguido de la gala 'Guitar Live & IDM celebran a Tárrega', en la que ha participado Carlos Bonell, figura destacada del Royal College of Music de Londres.

Clases magistrales

También se ha desarrollado clases de perfeccionamiento y sesiones de excelencia artística dirigidas a profesionales con lo que se ha reafirmado el compromiso de la Semana Tárrega con la formación, la investigación y la proyección internacional del legado de Francisco Tárrega. Asimismo, los participantes han tenido la posibilidad de recibir clases de excelencia artística y alto rendimiento musical en sesiones de tarde.

La XIII Semana Tárrega está organizada por el Instituto para el Desarrollo Musical (IDM) y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Vila-real, consolidándose una edición más como un referente cultural y musical de primer nivel.