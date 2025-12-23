El Institut Valencià de Cultura (IVC) inicia la programación de Navidad en Castelló de la Plana con diversas propuestas de artes escénicas y actividades creativas dirigidas al público familiar que incluyen espectáculos y talleres infantiles.

En concreto, el Teatre Principal de Castelló acoge el viernes 26 de diciembre, a las 18.00 horas, 'L’illa del tresor’, una pieza de la compañía Inhabitants que narra la historia del intrépido joven Jim Hawkins y su viaje lleno de aventuras, piratas e islas desiertas en busca del mayor de los tesoros.

Espectáculos para toda la familia y actividades creativas infantiles en Castelló. / Mediterráneo

Por su parte, el auditorio de Castelló presenta el martes 30 de diciembre, a las 16.00 horas, ‘La Granja de Zenón’, un espectáculo organizado por Grey Cosa y Original Concerts. Se trata de una propuesta familiar protagonizada por Tito, Bartolito, Zenón y Pinto, que viven una emocionante historia en su búsqueda por alcanzar el arcoíris. La producción destaca por sus efectos especiales, la música y una pantalla LED de más de 150 metros cuadrados.

Talleres creativos

Además de los espectáculos, el Institut Valencià de Cultura continúa organizando, en colaboración con el Consorci de Museus de la Generalitat, diversos talleres familiares.

El Museu de Belles Arts de Castelló acoge el 27 de diciembre, a partir de las 17.30 horas, una nueva sesión de ‘Mus’n’babies’. Este taller ofrece una experiencia que une arte, música y bebés, acercándolos al mundo artístico de forma sensorial y emocional a través de una aproximación única a las obras.

Por otra parte, el sábado 27 de diciembre, el Espai d’Art Contemporani de Castelló acoge el taller creativo ‘Xicotetes veus, grans històries’, de 10.30 a 11.30 horas (para edades de 3 a 8 años) y de 12.30 a 13.30 horas (de 9 a 16 años).

Exposición

En el marco de la exposición 'Off Voices', de Candice Breitz, se propone este taller familiar en la que niñas, niños y adolescentes crean microrrelatos visuales inspirados en temas como la identidad, la voz propia y los medios de comunicación.

La actividad incluye una introducción adaptada a cada franja de edad y un taller práctico para la realización de un cortometraje de animación en stop motion. Los menores deberán ir acompañados por una persona adulta con tableta o teléfono móvil.