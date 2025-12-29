El EACC de Castelló abre a la ciudadanía su tesoro editorial: más de 5.000 libros de arte contemporáneo al alcance del público

El Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC) refuerza su vocación pública y educativa con la apertura a la ciudadanía de su fondo bibliográfico de arte contemporáneo, una colección especializada que supera los 5.000 volúmenes y que ya puede consultarse libremente en sus instalaciones.

El centro, dependiente del Institut Valencià de Cultura (IVC), convierte así su archivo editorial en un espacio para la reflexión, la investigación y el aprendizaje, pensado tanto para profesionales del arte como para estudiantes y público general interesado en las prácticas contemporáneas.

Un archivo especializado en arte contemporáneo

El fondo bibliográfico del EACC está compuesto por una cuidada selección de monografías de artistas, catálogos de exposiciones y revistas especializadas en arte contemporáneo, todos ellos disponibles para consulta en sala.

Este archivo no solo funciona como herramienta documental, sino también como un lugar de lectura y estudio, abierto a cualquier persona que desee profundizar en el pensamiento artístico actual, la creación contemporánea o la historia reciente del arte.

Acceso libre y vocación educativa

El área de archivo y documentación es de acceso libre y puede utilizarse tanto para la consulta puntual como para sesiones prolongadas de lectura o estudio. Una iniciativa que consolida al EACC como un recurso cultural y formativo clave en Castelló.

La ubicación del centro, muy próxima a instituciones educativas como el Conservatorio Profesional de Música Mestre Tàrrega, el Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Castellón (EASD), refuerza su papel como apoyo directo a la formación artística del alumnado y de la sociedad castellonense en su conjunto.

Horarios de consulta del fondo bibliográfico

El archivo puede visitarse dentro del horario habitual del EACC:

De lunes a sábado : de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas

: de y de Domingos y festivos: de 10.00 a 14.00 horas

La exposición ‘Off Voices’, de Candice Breitz, sigue en el EACC

De forma paralela, el EACC mantiene abierta hasta el 8 de febrero la exposición Off Voices, de la artista Candice Breitz. La muestra ocupa la sala del centro con una serie de obras que reflexionan sobre el culto a las celebridades, la omnipresencia de las redes sociales y los sistemas de privilegio blanco como mecanismos que compiten por captar nuestra atención.

El EACC inaugura 'Off voices' de Candice Breitz / Manolo Nebot / Manolo Nebot

Para profundizar en la propuesta expositiva, todos los sábados a las 11.00 y a las 12.30 horas se realizan visitas guiadas a cargo del equipo didáctico y de mediación del EACC. La actividad es abierta a todo el público y no requiere reserva previa.

Más información sobre la programación y los servicios del centro en la web del Institut Valencià de Cultura.