Miguel Poveda en Castelló: todo lo que debes saber sobre su concierto navideño

Miguel Poveda volverá a encontrarse con el público de Castelló en una de las citas culturales más destacadas de esta Navidad. El domingo 4 de enero de 2026, a las 20.00 horas, el Palau de la Festa acogerá el concierto El árbol de la alegría, una propuesta especial con la que el artista revisita el espíritu navideño desde la emoción, la memoria y la celebración compartida.

Con el 95 % de las entradas ya vendidas, el recital se perfila como uno de los grandes acontecimientos musicales del periodo navideño en la capital de la Plana.

¿Qué es 'El árbol de la alegría'?

Lejos de un repertorio convencional de villancicos, El árbol de la alegría es el último proyecto discográfico de Miguel Poveda y una obra concebida como un viaje sonoro por la Navidad, donde conviven la alegría, el recuerdo y el amor familiar.

El Palau de la Festa de Castelló disfrutará con los villancicos de Miguel Poveda esta Navidad. / MEDITERRÁNEO

El cantaor propone un espectáculo que trasciende lo festivo para convertirse en un abrazo musical cargado de emoción y esperanza, conectando con una vivencia íntima y universal de estas fechas.

Un disco con sello personal

En este trabajo, Miguel Poveda firma gran parte de las composiciones, aportando una mirada propia y contemporánea a una temática poco explorada hasta ahora en su trayectoria artística.

La guitarra, los arreglos y la producción corren a cargo de Jesús Guerrero, cuyo trabajo dota al repertorio de frescura y sensibilidad, equilibrando raíz y modernidad y reforzando el carácter cálido del proyecto.

Un regreso a la infancia y a la memoria

A través de las canciones de El árbol de la alegría, Poveda se adentra en recuerdos de su infancia en Badalona y en su entorno familiar, compartiendo con el público una Navidad vivida desde lo personal y lo emocional.

Este enfoque permite descubrir una nueva faceta del artista, que vuelve a demostrar su versatilidad como cantaor y compositor, ahora en diálogo con una tradición reinterpretada desde el presente.

Fecha, lugar y entradas

Fecha: Domingo, 4 de enero de 2026

Domingo, 4 de enero de 2026 Hora: 20.00 horas

20.00 horas Lugar: Palau de la Festa de Castelló

Palau de la Festa de Castelló Entradas: Últimas localidades disponibles en www.entradasmakeit.es

Una producción con sello castellonense

El concierto está producido por Make It, promotora cultural consolidada en la provincia de Castellón y responsable de algunos de los eventos musicales más relevantes de la ciudad, entre ellos el SOM Festival, referente cultural y musical del verano castellonense.