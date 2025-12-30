El Institut Valencià de Cultura refuerza su impacto escénico en Castelló y Peñíscola con más de 7.400 espectadores

El Institut Valencià de Cultura (IVC) cierra la programación de octubre a diciembre de 2025 con un balance positivo en la provincia de Castellón, donde la actividad escénica ha vuelto a situar a Castelló y Peñíscola como dos enclaves clave en la vertebración cultural del territorio. En este último trimestre de la temporada, la programación del IVC ha reunido a más de 7.400 espectadores entre ambos municipios, con una destacada presencia de compañías valencianas y una elevada respuesta del público.

Castelló: récord de abonos y teatros llenos

El Teatre Principal de Castelló ha firmado uno de los hitos más destacados del trimestre al alcanzar un récord de 475 abonos de otoño vendidos, una cifra que confirma la fidelización del público y el interés por la programación de artes escénicas. Desde el inicio de la temporada en octubre, más de 7.000 personas han asistido a los espectáculos programados en el Principal, con una alta ocupación y numerosos llenos.

Juan Echanove y Joaquín Climent llenaron el Teatre Principal de Castelló con la obra 'Esencia'. / Slowphoto.es

Entre los montajes que han colgado el cartel de «agotadas las localidades» figuran títulos como Un tranvía llamado deseo, La verdad, Esencia, Viejos tiempos o la producción valenciana Cuatro días, cuatro noches, que se ha consolidado como uno de los espectáculos con mayor tirón de público en la Comunitat.

Además, dentro del cómputo global del trimestre, el IVC ha programado la actuación de tres compañías valencianas en el Teatre Principal de Castelló, reforzando su apuesta por el tejido escénico autonómico y por una programación estable en la capital de la Plana.

Peñíscola: el Palau de Congressos como foco cultural del Baix Maestrat

La programación del Palau de Congressos de Peñíscola ha incluido durante el trimestre tres funciones de compañías valencianas, que han congregado a más de 400 espectadores, una cifra significativa para un espacio que continúa consolidándose como referente cultural en el Baix Maestrat.

El Palau de Congressos de Peñíscola se erige en uno de los epicentros culturales del norte de la provincia. / MEDITERRÁNEO

La obra que reunió a más público fue Cuatro días, cuatro noches, seguida de Maleïdes dames y Cuina!, todas ellas con una buena acogida por parte del público local y comarcal. Estas cifras confirman el interés por una programación escénica de proximidad y la capacidad del Palau para atraer espectadores más allá de la temporada alta turística.

Más compañías valencianas y mayor implicación del público

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, el IVC ha contado en este primer tramo de la temporada con la participación de 55 compañías valencianas, y ha programado espectáculos en los principales espacios que gestiona en Castellón, València y Alicante. En el caso de la provincia de Castellón, esta apuesta se traduce tanto en la programación regular como en el impacto directo sobre el empleo cultural y la visibilidad del talento local.

En total, más de 20.000 espectadores han asistido a los espectáculos de artes escénicas programados por el IVC entre octubre y diciembre, una cifra que, según destaca el propio organismo, va acompañada de una creciente implicación del público en acciones de mediación y creación de comunidad escénica.

Accesibilidad y mediación cultural

Más allá de los datos de asistencia, el Institut Valencià de Cultura subraya su objetivo de convertir al público en un agente cultural activo, reforzando programas de mediación como Comunitat y Mirada Jove, e incorporando medidas de accesibilidad cultural. Entre ellas se incluyen funciones accesibles, funciones relajadas y talleres adaptados para personas con diferentes capacidades, una línea de trabajo que también tiene impacto en los espacios de Castelló y Peñíscola.

Con este balance, el IVC cierra el trimestre reafirmando su papel como motor de la actividad escénica en la provincia de Castellón, con teatros llenos, una programación sostenida y una clara apuesta por el talento valenciano y la creación de públicos.