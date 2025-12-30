Un libro sobre C. Tangana conecta Castellón con el fenómeno musical español

C. Tangana —también conocido como Crema, El Madrileño o Puchito según la etapa de su carrera— ha desafiado cualquier clasificación desde sus inicios. Del rap underground madrileño a la alfombra roja del cine, Antón Álvarez Alfaro ha construido un universo creativo tan híbrido como fascinante. Hasta octubre de 2025, no existía una obra que recogiera con rigor su trayectoria. Esa laguna queda cubierta con C. Tangana. Del rap crudo a la alfombra roja (Libros del Kultrum), editado por Joan S. Luna y José de Montfort, un volumen que ofrece una mirada crítica y multidimensional sobre el artista.

Voces múltiples para un fenómeno único

A diferencia de las biografías convencionales, este libro es un proyecto colectivo. Siete autores —entre ellos Adriano Mazzeo, Luis M. Máinez, Ruby Fernández y Daniel Grandes— aportan distintas perspectivas sobre Tangana, complementadas por testimonios de colaboradores clave: Alizzz, Raúl Refree y Niño de Elche. La dimensión visual corre a cargo de Pere Ortín, con un ensayo iconográfico que captura las múltiples metamorfosis del artista.

C Tangana, en una imagen promocional. / JAVIER RUIZ

De Madrid a Castellón: la conexión local

Si bien el foco está en la figura de Tangana, existe un detalle que interesa especialmente a los lectores castellonenses: José de Montfort, coeditor del libro, es originario de Castellón. Crítico literario y periodista cultural, Montfort ha consolidado su voz en medios nacionales e internacionales, y su participación en esta monografía demuestra cómo la influencia de la provincia puede resonar en proyectos de alcance global. Para la escena cultural castellonense, este vínculo simboliza que la provincia también está presente en las conversaciones centrales sobre cultura contemporánea.

De Crema al multidisciplinar

El libro se estructura en cinco bloques:

El camino hacia el mainstream: de su etapa en Agorazein a su consagración con Mala mujer e Ídolo .

de su etapa en a su consagración con Mala mujer e . Cómo construir un ídolo: la expansión latinoamericana, el universo madrileño y el análisis lírico de su obra.

la expansión latinoamericana, el universo madrileño y el análisis lírico de su obra. Cerrando el capítulo de la música, Pucho y el cine: sus documentales y proyectos cinematográficos, incluyendo Esta ambición desmedida y La guitarra flamenca de Yerai Cortés .

sus documentales y proyectos cinematográficos, incluyendo y . La persona y el personaje: testimonios y reflexiones de Tangana y sus colaboradores.

testimonios y reflexiones de Tangana y sus colaboradores. No todo es imagen: ensayos visuales y análisis de canciones clave para entender su legado más allá del fenómeno mediático.

C. Tangana durante su actuación en el Arenal Sound de Burriana en 2022. / MEDITERRÁNEO

C. Tangana: filosofía, pop y cine

Formado en Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, C. Tangana ha trasladado su pensamiento conceptual a la música y, más recientemente, al cine. Álbumes como El Madrileño muestran un equilibrio entre tradición y vanguardia, mientras que la gira Sin Cantar Ni Afinar Tour transformó sus conciertos en microteatros. En 2023, su debut como director consolidó su salto multidisciplinar, llevando a la pantalla historias íntimas y universales.

Libros del Kultrum: apostando por lo contemporáneo

La editorial histórica especializada en rock y jazz ha dado un giro audaz con este lanzamiento, apostando por documentar a un artista vivo cuya carrera sigue escribiéndose. C. Tangana. Del rap crudo a la alfombra roja se encuentra disponible en librerías de todo el país desde el pasado mes de octubre.

Un momento de síntesis

Este libro llega en un momento clave: Tangana deja de ser un fenómeno musical para consolidarse como un creador multidisciplinar. Su relación con Castellón (aunque indirecta y lejos de sus actuaciones memorables en el Arenal Sound de Burriana) a través de José de Montfort, permite «castellonizar» el fenómeno y reivindica la presencia de talentos provinciales en la escena cultural española contemporánea. Una obra para reflexionar sobre el impacto de un artista que sigue reinventándose.