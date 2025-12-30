Literatura
¿Qué hace el director del Instituto Cervantes de Tokio en Castelló? Aquí te lo contamos
Víctor Andresco presenta 'Soviépica' (Reino de Cordelia) este 3 de enero en la librería Argot, una novela sobre memoria, ideología y la caída de la URSS vivida por estudiantes españoles
No es una visita institucional ni un acto diplomático. El sábado 3 de enero, a las 18.30 horas, el escritor, traductor y actual director del Instituto Cervantes de Tokio, Víctor Andresco, estará en Castelló para presentar su última novela, Soviépica (Reino de Cordelia), en la librería Argot, uno de esos espacios donde la literatura todavía se piensa y se conversa.
La escena tiene algo de desplazamiento simbólico: de Tokio a Castelló, del presente global a una memoria europea reciente. Y es precisamente ese territorio —el de la memoria como campo de batalla literario— el que articula una novela que mira al final de la Unión Soviética no desde el análisis político, sino desde la experiencia vital.
Una novela desde dentro de la Perestroika
Ambientada en el centenario de la Revolución rusa, Soviépica reconstruye, desde un Madrid contemporáneo, los años de juventud de Fabián, un español que estudió en Moscú en la mítica Universidad Internacional Patricio Lumumba, epicentro de la formación de estudiantes extranjeros durante el tardocomunismo.
A punto de cumplir cincuenta años y con una agencia de viajes en crisis, el protagonista se ve obligado a revisar su pasado tras un suceso inesperado que lo enfrenta a una pregunta incómoda: ¿por qué se aisló del grupo de becarios con los que compartió aquellos años decisivos? La respuesta no es solo personal. También es histórica.
Soviépica narra con humor, perplejidad y conocimiento de causa el desmoronamiento de la URSS, la llegada abrupta del capitalismo y la pérdida —o mutación— de los ideales colectivos. Una perestroika íntima cuyos efectos, como sugiere la novela, todavía resuenan hoy.
Víctor Andresco, el oficio y la memoria
Nacido en Madrid en 1966, Víctor Andresco es licenciado en Filología Eslava y traductor de algunos de los grandes nombres de la literatura rusa, como Tolstói u Osip Mandelstam. Su trayectoria combina la escritura de ficción, el ensayo, la traducción y una larga experiencia como gestor cultural al frente de distintos centros del Instituto Cervantes, entre ellos Moscú, Milán, Atenas, Dublín y actualmente Tokio.
'Soviépica'
Autor: Víctor Andresco
Editorial: Reino de Cordelia
296 páginas; 23,95 euros
Antes de Soviépica, Andresco publicó novelas como Los clavos del cielo o A buenas horas cartas de amor, además de libros de relatos y numerosas colaboraciones en prensa cultural. En toda su obra late una constante: la memoria como construcción narrativa, como territorio movedizo donde identidad, lenguaje e historia se entrelazan.
Espacio de pensamiento
La presentación en la librería Argot no es un simple acto de agenda. Supone una oportunidad para pensar la literatura como testimonio, para hablar de una generación de españoles que vivió el final del bloque soviético desde dentro y para reflexionar sobre cómo se cuentan hoy las grandes transformaciones históricas.
En un momento en que los discursos sobre el pasado se simplifican, Soviépica propone una mirada compleja, irónica y profundamente humana. Una novela divertida y conmovedora, comprometida con la experiencia vivida y con la literatura como forma de conocimiento.
