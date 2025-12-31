La Jove Orquestra de la Generalitat obri l’any musical a Castelló amb la Trobada d’Hivern
L’Auditori i Palau de Congressos acull el 2 de gener un concert que combina grans pàgines de l’òpera i la sarsuela, amb la direcció de Daniel Gil de Tejada i la participació del Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts
La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana (JOGV) iniciarà l’any musical a Castelló amb un concert especial el 2 de gener, a les 19.30 hores, a la sala simfònica de l’Auditori i Palau de Congressos, en el marc de la seua tradicional Trobada d’Hivern. Es tracta de la primera de les tres cites que posaran el colofó a este intens període de treball formatiu i artístic que la formació celebra del 22 de desembre al 4 de gener al Palau de les Arts de València.
La Trobada d’Hivern reunix enguany 63 joves músics menors de 26 anys, seleccionats d’entre la plantilla de la JOGV, una unitat artística dependent de l’Institut Valencià de Cultura. Durant quasi dues setmanes, els integrants de l’orquestra participen en classes, assajos i tallers especialitzats amb professors de prestigi, amb l’objectiu d’aprofundir tant en el repertori com en la pràctica orquestral professional. Esta experiència culmina amb una sèrie de concerts oberts al públic que permeten compartir el resultat d’eixe procés col·lectiu.
Novetats i programa
Una de les principals novetats d’esta edició és la col·laboració, per primera vegada, amb el Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts, una sinergia que reforça el caràcter pedagògic del projecte i que permet incorporar cantants solistes de primer nivell al programa. En els concerts participen les sopranos Holly Brown i Nuada Le Drève, els tenors Filipp Modestov, Pablo Rubín-Jurado i Joaquín Cangemi, així com el baríton Carlos Reynoso, configurant un elenc vocal que dialoga amb l’orquestra en un repertori eminentment líric.
El programa del concert de Castelló proposa un recorregut vibrant per alguns dels grans títols de l’òpera i la sarsuela, combinant obertures emblemàtiques, àries, duets i tercets que transiten del classicisme al romanticisme. La primera part s’obri amb l’obertura de Fidelio de Beethoven, a la qual segueixen fragments d’òperes de Cimarosa, Mozart, Rossini i Donizetti, amb moments tan reconeguts com l’ària de Don Ottavio «Il mio tesoro» de Don Giovanni o el duo «Caro elisir, sei mio» de L’elisir d’amore.
La segona part del concert amplia l’horitzó estètic amb obres de Johann Strauss, Franz Lehár i Ruperto Chapí, i amb una presència destacada del gènere de la sarsuela, que aporta color, teatralitat i proximitat. Títols com La pícara molinera, La canción del olvido, El trust de los tenorios o El gato montés completen una vetlada marcada per l’energia, el virtuosisme i la frescor interpretativa. La duració aproximada del concert és de 120 minuts.
La direcció
Al capdavant de la JOGV se situa el director valencià Daniel Gil de Tejada, un dels noms més reconeguts de la seua generació. Amb sis premis internacionals en concursos celebrats a Itàlia, França, Polònia, Bulgària i Romania, Gil de Tejada ha desenvolupat una trajectòria sòlida en l’àmbit operístic i simfònic. Format al Conservatori Superior de Música «Joaquín Rodrigo» de València i al Royal College of Music de Londres, ha dirigit més de trenta títols d’òpera amb la Fundació Òpera Catalunya, així com produccions en escenaris com el Gran Teatre del Liceu, el Teatro Real de Madrid o l’Òpera de Niça.
La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, integrada per un total de 95 músics menors de 26 anys, té com a missió principal contribuir a la formació integral de joves intèrprets mitjançant trobades periòdiques i el treball amb professors especialitzats en cada família instrumental. Al llarg de la seua trajectòria, la JOGV ha destacat també pel suport a la música contemporània i als compositors valencians, línies que formen part de la seua identitat artística i del seu compromís amb el teixit cultural del territori.
Després del concert de Castelló, la Trobada d’Hivern continuarà el 3 de gener a l’Auditori de la Nucia, sota la direcció de Jesús Orón, i es tancarà el 4 de gener al Palau de la Música de València. Tres cites que confirmen la JOGV com un espai de creixement, excel·lència i projecció per a les noves generacions de músics valencians, i que situen Castelló com una de les primeres parades d’este inici d’any musical.
