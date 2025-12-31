¿Eres más de Santiago Posteguillo o de Eloy Moreno? Aún estás a tiempo de regalar sus libros el día de Reyes

La escena se repite cada año. Falta poco para Reyes, la librería está llena y alguien duda frente a una mesa de novedades. Busca un libro «que enganche», que no falle. Entonces aparecen dos nombres que parecen competir en silencio: Santiago Posteguillo y Eloy Moreno. Dos autores castellonenses —uno de «adopción» al ser profesor de la UJI, y el otro de nacimiento—, dos fenómenos editoriales, dos maneras casi antagónicas de concebir la literatura… y, sin embargo, dos apuestas seguras para regalar.

Este no es un combate para elegir un ganador. Es, más bien, una brújula lectora.

Dos trayectorias, dos formas de llegar a la literatura

Santiago Posteguillo llegó a la novela desde la Academia. Doctor en Filología, especialista en narrativa inglesa, profesor universitario, investigador riguroso. Publicó su primera novela histórica, Africanus, cuando su carrera académica ya estaba plenamente consolidada. La ficción no fue una huida, sino una prolongación natural de su trabajo intelectual.

Santiago Posteguillo ha publicado este 2025 'Los tres mundos' (Ediciones B). / Jorge Gil - Europa Press

Eloy Moreno, en cambio, llegó desde fuera. Informático de formación, funcionario municipal, decidió abandonar una carrera estable para escribir. Se autoeditó, vendió libros uno a uno, construyó lectores antes que prestigio. El bolígrafo de gel verde no fue un debut institucional, sino un acto de fe.

👉 Clave para regalar

Posteguillo: el escritor que publica cuando todo está listo.

Moreno: el escritor que publica cuando no puede no hacerlo.

Roma frente al ahora

Posteguillo escribe desde el pasado. Roma es su territorio natural: Escipión, Trajano, Julia Domna, Julio César. La guerra, la política, el poder, la palabra frente a la violencia. La historia antigua funciona como espejo del presente, pero con distancia, con perspectiva.

Moreno escribe desde el presente más inmediato. El acoso escolar, la presión de las redes sociales, la crisis emocional, la culpa colectiva, el silencio. Invisible, Tierra o Redes no buscan refugio en la Historia: interpelan directamente al lector, aquí y ahora.

👉 Clave para regalar

Posteguillo: para quien disfruta entendiendo el presente a través del pasado.

Moreno: para quien necesita que la literatura hable de lo que está pasando hoy.

Dos estilos narrativos que no se parecen en nada

Leer a Posteguillo es entrar en una arquitectura compleja. Novelas largas, tramas entrelazadas, múltiples personajes, escenas de batalla, debates políticos. Todo está sostenido por una investigación exhaustiva que nunca se exhibe, pero siempre se nota.

Eloy Moreno fue distinguido con el Mérito de las Artes en el Día de la Provincia 2025. / Gabriel Utiel

Leer a Moreno es respirar. Capítulos breves, lenguaje directo, frases limpias, silencios. No hay ornamento innecesario. La emoción no se subraya: aparece. La lectura fluye y, cuando te das cuenta, ya estás dentro.

👉 Clave para regalar

Posteguillo: para lectores pacientes, curiosos, amantes del detalle.

Moreno: para lectores que buscan identificación emocional inmediata.

Investigación frente a experiencia

El método de Posteguillo es casi científico: años de documentación, fuentes históricas, contraste, selección. El rigor es la base de la ficción.

El método de Moreno es vivencial: observa, escucha, dialoga con lectores, recoge experiencias reales. Su investigación es emocional, social, cotidiana.

👉 Clave para regalar

Posteguillo: literatura como conocimiento.

Moreno: literatura como acompañamiento.

Éxito, sí. Pero de distinta naturaleza

Ambos venden millones de libros. Pero no producen el mismo tipo de huella.

Posteguillo ha convertido la novela histórica en un fenómeno masivo sin perder complejidad. Ha reconciliado el bestseller con la erudición.

Moreno ha logrado algo igual de difícil: hacer leer a quien no leía. Sus libros circulan por institutos, familias, clubes de lectura improvisados. Sus historias se comparten como confidencias.

👉 Clave para regalar

Posteguillo: impacto intelectual.

Moreno: impacto emocional.

¿Entonces, a quién regalar en Reyes?

La pregunta no es «quién es mejor». La pregunta es para quién es ese libro.

🎁 Regala Santiago Posteguillo si esa persona:

Disfruta con la Historia.

Busca novelas ambiciosas y absorbentes.

Quiere aprender mientras se entretiene.

🎁 Regala Eloy Moreno si esa persona:

Quiere emocionarse.

Busca una lectura cercana y directa.

Necesita sentirse comprendida.

Dos escritores, un mismo milagro

En un país donde se dice que se lee poco, Posteguillo y Moreno han demostrado que la literatura sigue importando. Uno mira al pasado para entender el poder. El otro mira al presente para sanar heridas. No compiten: se complementan.

Y quizá por eso, cada Reyes, vuelven a encontrarse en la misma mesa de la librería.

La duda no es mala señal.

Es señal de que aún creemos en los libros.