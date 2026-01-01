Estos son los conciertos que llegan a Castellón este 2026
Del escenario gigante de los festivales al formato más cercano (pasando por teatros y auditorios): las citas imprescindibles de la agenda musical en Castellón
Castellón
Castellón ya cuenta con una primera selección de fechas musicales confirmadas para 2026, que dibujan un adelanto de lo que será un año especialmente activo en el panorama musical de la provincia. Este listado inicial se irá ampliando y actualizando progresivamente a medida que se anuncien nuevos conciertos, giras y festivales, incorporando tanto grandes citas como propuestas de menor formato.
A continuación, se presenta la agenda actual, ordenada cronológicamente por fecha:
Enero 2026
- 02 de enero: Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana & Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts – Auditori i Palau de Congressos (19:30).
- 10 de enero: Claudio Constantini (piano y bandoneón) – Auditori i Palau de Congressos (19:30).
- 17 de enero: Benévola + Malälemahn + 'me ofendes, diciembre' – Pub Terra (19:00 apertura / 20:00 concierto).
- 19 de enero: Dekker (Ciclo SONS) – Castelló.
- 20 de enero: Rotten Sound + Teething – Pub Terra (20:00).
- 30 de enero: Los Invaders – Sala Terra (19:30).
- 31 de enero: Fat Bottomed Boys (Homenaje a Queen) – La Bohemia (19:00).
- 31 de enero: Yawners – Pub Terra (20:00).
Febrero 2026
- 05 de febrero: Cinemascore: 'Alicia en el país de las maravillas' (Sanspok) – Paranimf de la UJI (19:30).
- 06 de febrero: Cinemascore: 'Acción Mutante' (Niña Coyote eta Chico Tornado) – Paranimf de la UJI (19:30).
- 06 de febrero: emac.day: Cosas Bien Cosas Mal + Perfecto Miserable + Neutrogris & Nodoaviom – La Bohemia (19:30).
- 06 de febrero: Orquestra de la Comunitat Valenciana & Cor de la Generalitat Valenciana – Auditori i Palau de Congressos (19:30).
- 07 de febrero: Cinemascore: 'Un año, Una noche' (Fantasma Sur) – Paranimf de la UJI (19:30).
- 07 de febrero: Kiki Morente – Auditori i Palau de Congressos (19:30).
- 08 de febrero: Cinemascore: 'Dos tontos muy tontos' (Gilipojazz) – Paranimf de la UJI (19:30).
- 14 de febrero: Isma Romero – La Bohemia (20:30).
- 16 de febrero: Emma Pollock (Ciclo SONS) – Castelló.
- 20 de febrero: Marlena – La Bohemia (21:00).
- 21 de febrero: MEEM (Música electrónica) – Auditori i Palau de Congressos (17:00).
- 21 de febrero: Mash Masters Winter Fest: New York Ska Jazz Ensemble + Tito Pontet – Sala La Bohemia (20:00).
- 21 de febrero: Discípulos de Dionisos + PUK2 – Pub Terra (20:00).
- 23 de febrero: Alondra Bentley (Ciclo SONS) – Castelló.
- 27 de febrero: Penadas por la Ley + Flesh – Pub Terra (20:00).
- 28 de febrero: María Terremoto – Auditori i Palau de Congressos (19:30).
- 28 de febrero: Ramoncín – La Bohemia (20:30).
Marzo 2026
- 01 de marzo: Fetén Fetén Abanda & UIM La Esmeralda d'Almassora – Auditori i Palau de Congressos (12:00).
- 05 de marzo: Iron Savior + Nurcry + Aasymar + Evanora – Pub Terra (19:30).
- 06 de marzo: The Silencers – La Bohemia (20:00).
- 17 de marzo: Simply Quartet – Auditori i Palau de Congressos (19:30).
- 20 de marzo: Hermana Furia – La Bohemia (21:30).
- 21 de marzo: Vomitory + Tromort – Sala Terra (Horario entre 18:00 y 23:00).
- 21 de marzo: Tomatito Quintet – Auditori i Palau de Congressos (19:30).
- 22 de marzo: Exsonvaldes – Pub Terra (20:00).
- 25 de marzo: Isabel Villanueva & François Dumont – Auditori i Palau de Congressos (19:30).
- 29 de marzo: Nostrum Mare Camerata – Auditori i Palau de Congressos (19:30).
Abril 2026
- 02 al 04 de abril: SanSan Festival (Of Monsters and Men, Rigoberta Bandini, La M.O.D.A., etc.) – Benicàssim.
- 03 de abril: Black Metal Assault II: Hongo + Empty + Morfina + Opues Aretheia – Sala Terra (20:01).
- 17 de abril: Fito y Fitipaldis – Recinto de Ferias y Mercados (21:00).
- 18 de abril: VVV (Tripin' U) – Pub Terra (20:00).
- 25 de abril: Mala Gestión – Pub Terra (20:00).
Mayo 2026
- 15 al 17 de mayo: Eccleptic (Kiko Veneno, La Habitación Roja, etc.) – Vinaròs.
- 22 de mayo: Film Symphony Orchestra (Toon Story) – Auditori i Palau de Congressos (20:00).
- 23 de mayo: Hombres G – Recinto de Ferias y Mercados (21:30).
Junio 2026
- 26 de junio: Carlos Rivera – Plaza de Toros (20:00).
Julio 2026
- 16 al 18 de julio: FIB (The Prodigy, Franz Ferdinand, etc.) – Benicàssim.
- 17 y 18 de julio: Feslloc (El Diluvi, Auxili, etc.) – Benlloc.
- 30 de julio al 02 de agosto: Arenal Sound (Myke Towers, Ana Mena, etc.) – Burriana.
Octubre 2026
- 03 de octubre: Capla Festival (Loquillo + Los Romeos) – Recinto de Ferias y Mercados.
Todavía queda la confirmación de más artistas, fechas y carteles de otros grandes eventos como el Rototom Sunsplash, FIB, Arenal Sound, Benicàssim Blues Festival, Early Music Morella y el SOM Festival...
