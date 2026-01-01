Estos son los conciertos que llegan a Castellón este 2026

Castellón ya cuenta con una primera selección de fechas musicales confirmadas para 2026, que dibujan un adelanto de lo que será un año especialmente activo en el panorama musical de la provincia. Este listado inicial se irá ampliando y actualizando progresivamente a medida que se anuncien nuevos conciertos, giras y festivales, incorporando tanto grandes citas como propuestas de menor formato.

A continuación, se presenta la agenda actual, ordenada cronológicamente por fecha:

Enero 2026

02 de enero : Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana & Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts – Auditori i Palau de Congressos (19:30).

: Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana & Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts – Auditori i Palau de Congressos (19:30). 10 de enero : Claudio Constantini (piano y bandoneón) – Auditori i Palau de Congressos (19:30).

: Claudio Constantini (piano y bandoneón) – Auditori i Palau de Congressos (19:30). 17 de enero : Benévola + Malälemahn + 'me ofendes, diciembre' – Pub Terra (19:00 apertura / 20:00 concierto).

: Benévola + Malälemahn + 'me ofendes, diciembre' – Pub Terra (19:00 apertura / 20:00 concierto). 19 de enero : Dekker (Ciclo SONS) – Castelló.

: Dekker (Ciclo SONS) – Castelló. 20 de enero : Rotten Sound + Teething – Pub Terra (20:00).

: Rotten Sound + Teething – Pub Terra (20:00). 30 de enero : Los Invaders – Sala Terra (19:30).

: Los Invaders – Sala Terra (19:30). 31 de enero : Fat Bottomed Boys (Homenaje a Queen) – La Bohemia (19:00).

: Fat Bottomed Boys (Homenaje a Queen) – La Bohemia (19:00). 31 de enero: Yawners – Pub Terra (20:00).

Febrero 2026

05 de febrero : Cinemascore: 'Alicia en el país de las maravillas' (Sanspok) – Paranimf de la UJI (19:30).

: Cinemascore: 'Alicia en el país de las maravillas' (Sanspok) – Paranimf de la UJI (19:30). 06 de febrero : Cinemascore: 'Acción Mutante' (Niña Coyote eta Chico Tornado) – Paranimf de la UJI (19:30).

: Cinemascore: 'Acción Mutante' (Niña Coyote eta Chico Tornado) – Paranimf de la UJI (19:30). 06 de febrero : emac.day: Cosas Bien Cosas Mal + Perfecto Miserable + Neutrogris & Nodoaviom – La Bohemia (19:30).

: emac.day: Cosas Bien Cosas Mal + Perfecto Miserable + Neutrogris & Nodoaviom – La Bohemia (19:30). 06 de febrero : Orquestra de la Comunitat Valenciana & Cor de la Generalitat Valenciana – Auditori i Palau de Congressos (19:30).

: Orquestra de la Comunitat Valenciana & Cor de la Generalitat Valenciana – Auditori i Palau de Congressos (19:30). 07 de febrero: Cinemascore: 'Un año, Una noche' (Fantasma Sur) – Paranimf de la UJI (19:30).

El cantante Kiki Morente durante su actuación en el Rototom Sunsplash en Benicàssim / Domenech

07 de febrero : Kiki Morente – Auditori i Palau de Congressos (19:30).

: – Auditori i Palau de Congressos (19:30). 08 de febrero : Cinemascore: 'Dos tontos muy tontos' (Gilipojazz) – Paranimf de la UJI (19:30).

: Cinemascore: 'Dos tontos muy tontos' (Gilipojazz) – Paranimf de la UJI (19:30). 14 de febrero : Isma Romero – La Bohemia (20:30).

: Isma Romero – La Bohemia (20:30). 16 de febrero : Emma Pollock (Ciclo SONS) – Castelló.

: Emma Pollock (Ciclo SONS) – Castelló. 20 de febrero : Marlena – La Bohemia (21:00).

: Marlena – La Bohemia (21:00). 21 de febrero : MEEM (Música electrónica) – Auditori i Palau de Congressos (17:00).

: MEEM (Música electrónica) – Auditori i Palau de Congressos (17:00). 21 de febrero : Mash Masters Winter Fest: New York Ska Jazz Ensemble + Tito Pontet – Sala La Bohemia (20:00).

: Mash Masters Winter Fest: New York Ska Jazz Ensemble + Tito Pontet – Sala La Bohemia (20:00). 21 de febrero : Discípulos de Dionisos + PUK 2 – Pub Terra (20:00).

: 2 – Pub Terra (20:00). 23 de febrero : Alondra Bentley (Ciclo SONS) – Castelló.

: Alondra Bentley (Ciclo SONS) – Castelló. 27 de febrero : Penadas por la Ley + Flesh – Pub Terra (20:00).

: Penadas por la Ley + Flesh – Pub Terra (20:00). 28 de febrero: María Terremoto – Auditori i Palau de Congressos (19:30).

El cantante madrileño Ramoncín. / EFE

28 de febrero: Ramoncín – La Bohemia (20:30).

Marzo 2026

01 de marzo : Fetén Fetén Abanda & UIM La Esmeralda d'Almassora – Auditori i Palau de Congressos (12:00).

: Fetén Fetén Abanda & UIM La Esmeralda d'Almassora – Auditori i Palau de Congressos (12:00). 05 de marzo : Iron Savior + Nurcry + Aasymar + Evanora – Pub Terra (19:30).

: Iron Savior + Nurcry + Aasymar + Evanora – Pub Terra (19:30). 06 de marzo : The Silencers – La Bohemia (20:00).

: The Silencers – La Bohemia (20:00). 17 de marzo : Simply Quartet – Auditori i Palau de Congressos (19:30).

: Simply Quartet – Auditori i Palau de Congressos (19:30). 20 de marzo : Hermana Furia – La Bohemia (21:30).

: Hermana Furia – La Bohemia (21:30). 21 de marzo : Vomitory + Tromort – Sala Terra (Horario entre 18:00 y 23:00).

: Vomitory + Tromort – Sala Terra (Horario entre 18:00 y 23:00). 21 de marzo : Tomatito Quintet – Auditori i Palau de Congressos (19:30).

: – Auditori i Palau de Congressos (19:30). 22 de marzo : Exsonvaldes – Pub Terra (20:00).

: Exsonvaldes – Pub Terra (20:00). 25 de marzo : Isabel Villanueva & François Dumont – Auditori i Palau de Congressos (19:30).

: Isabel Villanueva & François Dumont – Auditori i Palau de Congressos (19:30). 29 de marzo: Nostrum Mare Camerata – Auditori i Palau de Congressos (19:30).

Abril 2026

02 al 04 de abril : SanSan Festival ( Of Monsters and Men, Rigoberta Bandini, La M.O.D.A ., etc.) – Benicàssim.

: SanSan Festival ( ., etc.) – Benicàssim. 03 de abril: Black Metal Assault II: Hongo + Empty + Morfina + Opues Aretheia – Sala Terra (20:01).

Fito y sus Fitipaldis volverán a reencontrarse con el público castellonense tras su exitosa actuación de 2022. / Gabriel Utiel

17 de abril : Fito y Fitipaldis – Recinto de Ferias y Mercados (21:00).

: – Recinto de Ferias y Mercados (21:00). 18 de abril : VVV (Tripin' U) – Pub Terra (20:00).

: VVV (Tripin' U) – Pub Terra (20:00). 25 de abril: Mala Gestión – Pub Terra (20:00).

Mayo 2026

15 al 17 de mayo : Eccleptic ( Kiko Veneno, La Habitación Roja, etc.) – Vinaròs.

: Eccleptic ( etc.) – Vinaròs. 22 de mayo: Film Symphony Orchestra (Toon Story) – Auditori i Palau de Congressos (20:00).

Hombres G regresan a Castellón tras su paso este mismo año por el SanSan Festival de Benicàssim. / Mariscal

23 de mayo: Hombres G – Recinto de Ferias y Mercados (21:30).

Junio 2026

Carlos Rivera. / Mediterráneo

26 de junio: Carlos Rivera – Plaza de Toros (20:00).

Julio 2026

16 al 18 de julio : FIB ( The Prodigy, Franz Ferdinand , etc.) – Benicàssim.

: FIB ( , etc.) – Benicàssim. 17 y 18 de julio: Feslloc (El Diluvi, Auxili, etc.) – Benlloc.

Ana Mena en la Fira d'Onda. / Gabriel Utiel

30 de julio al 02 de agosto: Arenal Sound (Myke Towers, Ana Mena, etc.) – Burriana.

Octubre 2026

Cuatro son las fechas que por ahora se conocen de la esperada gira de regreso de Los Romeos. / MEDITERRÁNEO

03 de octubre: Capla Festival (Loquillo + Los Romeos) – Recinto de Ferias y Mercados.

Todavía queda la confirmación de más artistas, fechas y carteles de otros grandes eventos como el Rototom Sunsplash, FIB, Arenal Sound, Benicàssim Blues Festival, Early Music Morella y el SOM Festival...