Estos son los conciertos que llegan a Castellón este 2026

Del escenario gigante de los festivales al formato más cercano (pasando por teatros y auditorios): las citas imprescindibles de la agenda musical en Castellón

Concierto de Juancho Marques en Buriana.

Concierto de Juancho Marques en Buriana. / Gabriel Utiel

Fede Navarro

Eric Gras

Castellón

Castellón ya cuenta con una primera selección de fechas musicales confirmadas para 2026, que dibujan un adelanto de lo que será un año especialmente activo en el panorama musical de la provincia. Este listado inicial se irá ampliando y actualizando progresivamente a medida que se anuncien nuevos conciertos, giras y festivales, incorporando tanto grandes citas como propuestas de menor formato.

A continuación, se presenta la agenda actual, ordenada cronológicamente por fecha:

Enero 2026

  • 02 de enero: Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana & Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts – Auditori i Palau de Congressos (19:30).
  • 10 de enero: Claudio Constantini (piano y bandoneón) – Auditori i Palau de Congressos (19:30).
  • 17 de enero: Benévola + Malälemahn + 'me ofendes, diciembre' – Pub Terra (19:00 apertura / 20:00 concierto).
  • 19 de enero: Dekker (Ciclo SONS) – Castelló.
  • 20 de enero: Rotten Sound + Teething – Pub Terra (20:00).
  • 30 de enero: Los Invaders – Sala Terra (19:30).
  • 31 de enero: Fat Bottomed Boys (Homenaje a Queen) – La Bohemia (19:00).
  • 31 de enero: Yawners – Pub Terra (20:00).

Febrero 2026

  • 05 de febrero: Cinemascore: 'Alicia en el país de las maravillas' (Sanspok) – Paranimf de la UJI (19:30).
  • 06 de febrero: Cinemascore: 'Acción Mutante' (Niña Coyote eta Chico Tornado) – Paranimf de la UJI (19:30).
  • 06 de febrero: emac.day: Cosas Bien Cosas Mal + Perfecto Miserable + Neutrogris & Nodoaviom – La Bohemia (19:30).
  • 06 de febrero: Orquestra de la Comunitat Valenciana & Cor de la Generalitat Valenciana – Auditori i Palau de Congressos (19:30).
  • 07 de febrero: Cinemascore: 'Un año, Una noche' (Fantasma Sur) – Paranimf de la UJI (19:30).
El cantante Kiki Morente durante su actuación en el Rototom Sunsplash en Benicàssim

El cantante Kiki Morente durante su actuación en el Rototom Sunsplash en Benicàssim / Domenech

  • 07 de febrero: Kiki Morente – Auditori i Palau de Congressos (19:30).
  • 08 de febrero: Cinemascore: 'Dos tontos muy tontos' (Gilipojazz) – Paranimf de la UJI (19:30).
  • 14 de febrero: Isma Romero – La Bohemia (20:30).
  • 16 de febrero: Emma Pollock (Ciclo SONS) – Castelló.
  • 20 de febrero: Marlena – La Bohemia (21:00).
  • 21 de febrero: MEEM (Música electrónica) – Auditori i Palau de Congressos (17:00).
  • 21 de febrero: Mash Masters Winter Fest: New York Ska Jazz Ensemble + Tito Pontet – Sala La Bohemia (20:00).
  • 21 de febrero: Discípulos de Dionisos + PUK2 – Pub Terra (20:00).
  • 23 de febrero: Alondra Bentley (Ciclo SONS) – Castelló.
  • 27 de febrero: Penadas por la Ley + Flesh – Pub Terra (20:00).
  • 28 de febrero: María Terremoto – Auditori i Palau de Congressos (19:30).
El cantante madrileño Ramoncín.

El cantante madrileño Ramoncín. / EFE

  • 28 de febrero: Ramoncín – La Bohemia (20:30).

Marzo 2026

  • 01 de marzo: Fetén Fetén Abanda & UIM La Esmeralda d'Almassora – Auditori i Palau de Congressos (12:00).
  • 05 de marzo: Iron Savior + Nurcry + Aasymar + Evanora – Pub Terra (19:30).
  • 06 de marzo: The Silencers – La Bohemia (20:00).
  • 17 de marzo: Simply Quartet – Auditori i Palau de Congressos (19:30).
  • 20 de marzo: Hermana Furia – La Bohemia (21:30).
  • 21 de marzo: Vomitory + Tromort – Sala Terra (Horario entre 18:00 y 23:00).
  • 21 de marzo: Tomatito Quintet – Auditori i Palau de Congressos (19:30).
  • 22 de marzo: Exsonvaldes – Pub Terra (20:00).
  • 25 de marzo: Isabel Villanueva & François Dumont – Auditori i Palau de Congressos (19:30).
  • 29 de marzo: Nostrum Mare Camerata – Auditori i Palau de Congressos (19:30).

Abril 2026

  • 02 al 04 de abril: SanSan Festival (Of Monsters and Men, Rigoberta Bandini, La M.O.D.A., etc.) – Benicàssim.
  • 03 de abril: Black Metal Assault II: Hongo + Empty + Morfina + Opues Aretheia – Sala Terra (20:01).
Fito y sus Fitipaldis volverán a reencontrarse con el público castellonense tras su exitosa actuación de 2022.

Fito y sus Fitipaldis volverán a reencontrarse con el público castellonense tras su exitosa actuación de 2022. / Gabriel Utiel

  • 17 de abril: Fito y Fitipaldis – Recinto de Ferias y Mercados (21:00).
  • 18 de abril: VVV (Tripin' U) – Pub Terra (20:00).
  • 25 de abril: Mala Gestión – Pub Terra (20:00).

Mayo 2026

  • 15 al 17 de mayo: Eccleptic (Kiko Veneno, La Habitación Roja, etc.) – Vinaròs.
  • 22 de mayo: Film Symphony Orchestra (Toon Story) – Auditori i Palau de Congressos (20:00).
Hombres G regresan a Castellón tras su paso este mismo año por el SanSan Festival de Benicàssim.

Hombres G regresan a Castellón tras su paso este mismo año por el SanSan Festival de Benicàssim. / Mariscal

  • 23 de mayo: Hombres G – Recinto de Ferias y Mercados (21:30).

Junio 2026

Carlos Rivera.

Carlos Rivera. / Mediterráneo

  • 26 de junio: Carlos Rivera – Plaza de Toros (20:00).

Julio 2026

  • 16 al 18 de julio: FIB (The Prodigy, Franz Ferdinand, etc.) – Benicàssim.
  • 17 y 18 de julio: Feslloc (El Diluvi, Auxili, etc.) – Benlloc.
Las mejores imágenes del concierto de Ana Mena en la Fira d'Onda

Ana Mena en la Fira d'Onda. / Gabriel Utiel

Octubre 2026

Cuatro son las fechas que por ahora se conocen de la esperada gira de regreso de Los Romeos.

Cuatro son las fechas que por ahora se conocen de la esperada gira de regreso de Los Romeos. / MEDITERRÁNEO

  • 03 de octubre: Capla Festival (Loquillo + Los Romeos) – Recinto de Ferias y Mercados.

Todavía queda la confirmación de más artistas, fechas y carteles de otros grandes eventos como el Rototom Sunsplash, FIB, Arenal Sound, Benicàssim Blues Festival, Early Music Morella y el SOM Festival...

