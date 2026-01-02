Fassbinder, cine de autor y teatro incómodo: así arranca 2026 en el Paranimf de la UJI
La Universitat Jaume I despliega una potente programación cultural para el primer trimestre del año con cine premiado en Cannes y Berlín y teatro contemporáneo
El Paranimf de la Universitat Jaume I de Castelló vuelve a confirmar su papel como uno de los grandes motores culturales de la provincia con una programación para el primer trimestre de 2026 que apuesta por el cine de autor, el teatro contemporáneo y los lenguajes escénicos más arriesgados. Una agenda pensada para públicos inquietos, con precios accesibles y una clara vocación crítica.
Fassbinder en pantalla grande: un ciclo para cinéfilos sin concesiones
Uno de los grandes reclamos del trimestre es el ciclo En pantalla gran: Essencial Fassbinder, una oportunidad única para revisitar en versión original y en pantalla grande algunas de las obras clave del cineasta alemán Rainer Werner Fassbinder, figura central del Nuevo Cine Alemán.
El ciclo arranca los días 17 y 18 de enero con El amor es más frío que la muerte (1969), una ópera prima que ya anticipa su universo de violencia emocional, deseo y marginalidad. Le seguirá Atención a esa prostituta tan querida (1971), los días 31 de enero y 1 de febrero, un corrosivo retrato del propio proceso de creación cinematográfica.
En febrero llegará El mercader de las cuatro estaciones (21 y 22 de febrero), una de sus películas más descarnadas sobre el fracaso personal y la opresión familiar, mientras que el ciclo se cerrará en marzo con Las amargas lágrimas de Petra von Kant (21 y 22 de marzo), un clásico absoluto sobre poder, dependencia y amor tóxico, protagonizado por Hanna Schygulla.
Todas las sesiones tienen lugar a las 19.00 horas, con entradas a 3 euros (2 euros con tarifa reducida), una de las grandes señas de identidad del Paranimf.
Nou Cinema: Cannes, Berlín y las grietas del presente
El cine contemporáneo más premiado también tiene su espacio en el ciclo Nou Cinema, que reúne títulos recientes avalados por los grandes festivales internacionales.
Destaca Un simple accidente (10 y 11 de enero), Palma de Oro en Cannes 2025 para Jafar Panahi; Kontinental’25 (24 y 25 de enero), Oso de Plata al mejor guion en Berlín para Radu Jude; o Valor sentimental (28 de febrero y 1 de marzo), el esperado regreso de Joachim Trier.
A estas propuestas se suman títulos como Ciudad sin sueño, de Guillermo Galoe, o Nouvelle Vague, de Richard Linklater, que reconstruye el nacimiento del mítico movimiento cinematográfico francés.
Teatro actual, miradas críticas y riesgo escénico
El teatro ocupa un lugar central en la programación del Paranimf, con propuestas que abordan identidad, memoria, migración y conflicto social. El trimestre se abre con Rey Lear (9 de enero), una versión minimalista y metateatral del clásico de Shakespeare firmada por la Companhia do Chapitô.
Le siguen montajes como La compostura, Empaque, Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?, Dysphoria —una de las propuestas más incómodas y debatidas del trimestre— o Rogles de cançons i misèria, que recupera la memoria de mujeres anónimas desde la tradición oral.
El cierre llegará con Thauma (27 de marzo), un poema escénico visual que combina teatro de objetos, humor y asombro.
Cinemascore y una exposición para completar la experiencia
Febrero volverá a ser sinónimo de Cinemascore, la Mostra de Música en Directe i Cinema, que celebra su 21ª edición fusionando películas icónicas con música en directo. Cuatro jornadas que van de Alicia en el país de las maravillas a Dos tontos muy tontos, reinterpretadas por artistas como Sanspok, Niña Coyote eta Chico Tornado o Gilipojazz.
Además, del 4 al 26 de febrero, el Paranimf acogerá la exposición Maravillas de un museo, en Almagro maravillas, una instalación audiovisual gratuita que invita a redescubrir la historia del teatro desde una mirada contemporánea.
Cultura accesible y pensamiento crítico en el corazón de la UJI
Con esta programación, el Paranimf de la Universitat Jaume I refuerza su apuesta por una cultura accesible, exigente y conectada con los debates del presente, convirtiéndose, una vez más, en un espacio clave para disfrutar del cine y las artes escénicas en Castelló durante los primeros meses de 2026.
