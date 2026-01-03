El Feslloc celebrarà el seu 20é aniversari amb tres dies de música en valencià a Benlloc
La Fúmiga, El Diluvi, Auxili, Sandra Monfort i Pep Gimeno 'Botifarra' encapçalen un cartell que reivindica dues dècades d’activisme cultural
El Feslloc 2026 ja escalfa motors i ho fa amb un anunci carregat de simbolisme: el festival de música en valencià celebrarà els dies 17, 18 i 19 de juliol a Benlloc (la Plana Alta) el seu 20é aniversari, consolidant-se com una de les cites imprescindibles del calendari cultural valencià. Organitzat per l’Associació Cultural Feslloc, amb el suport d’Escola Valenciana i l’Ajuntament de Benlloc, el festival reafirma el seu compromís amb la llengua, la creació musical i la descentralització cultural.
Vint anys de lluites i cançons
Des de 2007, el Feslloc ha convertit Benlloc en un poble referent per al suport als grups que canten en valencià. Dues dècades després, el projecte arriba a la seua vintena edició com a exemple de perseverança i activisme cultural, mantenint una aposta clara per una cultura sense ànim de lucre, arrelada al territori i amb una forta consciència social.
Un cartell amb noms clau del panorama actual
Per a commemorar l’efemèride, el Feslloc ha confirmat fins ara dotze artistes: La Fúmiga, El Diluvi, Auxili, Malifeta, Sandra Monfort, Pep Gimeno 'Botifarra', JazzWoman, Esther, Remei de Ca la Fresca, Tito Pontet, Reina Mora i Primavera Valenciana. Un cartell que combina trajectòries consolidades, noves veus i estils diversos, amb una presència femenina destacada, fidel a l’esperit del festival.
Concerts especials i retrobaments esperats
Un dels grans al·licients serà el concert de La Fúmiga dins de la seua gira de comiat L’últim abraç, que convertirà la cita de Benlloc en l’última actuació del grup a les comarques del nord del País Valencià. També serà especialment significatiu el retorn d’El Diluvi, que oferirà un dels pocs concerts previstos en 2026 per celebrar quinze anys de trajectòria.
Diversitat sonora i debutants al Feslloc
El programa inclou propostes reconegudes pels Premis Ovidi, com Sandra Monfort, Auxili, JazzWoman o Esther, al costat de noms estimats com Pep Gimeno “Botifarra”. A més, el festival acollirà per primera vegada bandes com Remei de Ca la Fresca, recent Premi Enderrock de la Crítica, així com Reina Mora i Primavera Valenciana, ampliant l’horitzó sonor del Feslloc.
Més enllà dels concerts
El coordinador del festival, Voro Golfe Cervera, ha avançat que, a més de l’oferta musical, hi haurà xarrades, cinema, activitats esportives, presentacions de llibres i pòdcasts. Com en edicions anteriors, el Feslloc comptarà amb Punt Violeta, espais per a ONG i associacions culturals, acampada gratuïta i accés lliure a la zona de concerts.
Les entrades ja es poden adquirir al web oficial feslloc.com, en una edició que vol ser, més que mai, una celebració col·lectiva de la música, la llengua i el país.
