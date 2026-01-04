Miguel Poveda inaugura el año cultural en Castelló con un Palau de la Festa que roza el lleno

Castelló ha vivido hoy domingo 4 de enero una jornada musical para el recuerdo gracias a un nombre propio sobre el escenario: Miguel Poveda. El Palau de la Festa ha acogido la actuación del cantaor, convertida en el primer gran evento cultural del calendario que organiza y promueve el Ayuntamiento de la capital y en una declaración de intenciones sobre la apuesta municipal por una oferta festiva diversa y de calidad.

El recital ha servido para abrir el año cultural en la ciudad con una propuesta capaz de convocar a públicos de distintas generaciones, en un ambiente marcado por la expectación y la cercanía. La respuesta del público ha confirmado el interés por una programación que combina grandes nombres de la escena nacional con propuestas accesibles para la ciudadanía.

El Palau de la Festa ha acogido el sentido espectáculo de Miguel Poveda ‘El árbol de la alegría’, donde revisita el espíritu navideño con su particular arte flamenco. / MEDITERRÁNEO

Posicionar la ciudad

Sobre esta línea de trabajo, la concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha destacado que «el concierto de Miguel Poveda refuerza la línea de trabajo del Ayuntamiento para seguir posicionando a la ciudad como referente en la organización de grandes conciertos y eventos culturales, apostando por artistas nacionales de reconocido prestigio y proyección internacional».

Espíritu navideño

Poveda ha presentado su espectáculo El árbol de la alegría, una propuesta especial y emotiva con la que el artista revisita el espíritu navideño desde la emoción, la memoria y la celebración compartida. El concierto se ha articulado como un viaje sonoro por la Navidad, en el que conviven la alegría, el recuerdo y el amor familiar, alejándose del formato tradicional de villancicos.

El Palau de la Festa ha rozado el lleno absoluto para disfrutar del arte y la magia de Miguel Poveda. / MEDITERRÁNEO

El espectáculo ha conectado con el público a través de un repertorio que apeló a la sensibilidad colectiva y a la vivencia íntima de estas fechas.