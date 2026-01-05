Germán Salto, el aperitivo musical perfecto al tardeo en Castelló este inicio de 2026

El tardeo en Castelló suma un nuevo aliado musical este invierno. El madrileño Germán Salto recala el 8 de enero en la Sala Because para presentar Ojo de Bife, su nuevo disco, dentro de la gira con la que está recorriendo salas de toda España. Una cita pensada para calentar motores antes del fin de semana, con guitarras al frente y canciones que conectan desde la primera escucha.

Un concierto para arrancar el finde

La propuesta de Salto encaja como anillo al dedo en la lógica del tardeo castellonense: directo, cercano y con ese punto eléctrico que invita a quedarse, alargar la tarde y dejarse llevar. El artista llega a Castelló en pleno recorrido de una gira que lo está llevando por distintas ciudades del país, defendiendo un repertorio que mira de frente al rock americano y al power pop.

Germán Salto presentará su nuevo disco 'Ojo de Bife' en Castelló. / Sara Irazábal

'Ojo de Bife', canciones con nervio y emoción

Ojo de Bife es el segundo álbum en castellano de Germán Salto y el primero publicado con Calaverita Records. Un trabajo que nace del deseo de reconectar con las influencias que marcaron sus inicios: Tom Petty, Dawes, Teenage Fanclub o Alejandro Escovedo, entre otros referentes. La producción, firmada por Ricky Falkner, refuerza esa doble vertiente entre la energía del directo y el cuidado en los arreglos.

El disco incorpora pedal steel, hammonds, violín y coros, sumando capas sonoras sin perder la esencia de la canción. En lo personal, el álbum surge de la necesidad de escribir para comprender y aliviar crisis existenciales, con un hilo conductor claro: las relaciones humanas, el amor y la amistad como formas de dar sentido a la vida.

Una gira con recorrido y oficio

La gira de Ojo de Bife arrancó el 18 de octubre en el Winter Indie City de Segovia, ciudad en la que también presentó el disco en el Festival Huercasa. Desde entonces, Salto ha iniciado un tour de salas que comenzó el 1 de noviembre en Sevilla y que continúa este mes de enero de 2026 con nuevas fechas, entre ellas Castelló.

A lo largo de su trayectoria, el músico ha compartido escenario con artistas como The Lemon Twigs, Sidecars, Loquillo, The Jayhawks o Steve Wynn, consolidando una propuesta que ahora se muestra más eléctrica y directa que nunca.

Formato quinteto y guitarras protagonistas

En Castelló, Germán Salto defenderá el nuevo repertorio en formato de quinteto, acompañado por Pablo Solo, Manu Garaizabal, Iñigo Pilatti y Pere Mallén. El resultado es un concierto de sonido sólido, guitarras protagonistas y armonías vocales, donde se equilibran energía, cercanía y emoción.

Una cita que se perfila como el mejor aperitivo musical al tardeo en Castelló, perfecta para arrancar el fin de semana con canciones que invitan a quedarse.