Los libros más esperados de 2026 en Castellón: lo que se sabe hasta ahora

Antes de que los catálogos se cierren por completo y las mesas de novedades dicten sentencia, la literatura se mueve en un territorio previo: el del anuncio, la intuición, la promesa. 2026 ya ha llegado y en Castellón empieza a perfilarse como un año con libros en gestación, regresos confirmados y proyectos que asoman desde los márgenes de las redes sociales y los avances editoriales. Esta no es una lista cerrada —ni pretende serlo—, sino una fotografía provisional de lo que, por ahora, se sabe.

Primer trimestre: las primeras confirmaciones

La editorial Talentura ha sido una de las primeras en mirar hacia 2026. A través de sus redes sociales ha adelantado que el primer trimestre del año traerá dos nuevas novelas con las que seguirá consolidando una colección que crece despacio, pero con una línea cada vez más reconocible. Una de ellas llevará firma castellonense: Miguel Torija publicará La pintora de piedras, un título llamado a reforzar la presencia del autor en el catálogo de la editorial.

Anuncio de las primeras novedades de Talentura para este 2026. / MEDITERRÁNEO

También hay fecha concreta en el calendario para Fórcola Ediciones, que el 4 de febrero de 2026 publicará Caminos de agua. Viajes literarios por los ríos, del historiador y ensayista castellonense Fernando Peña Rambla. El libro propone un recorrido literario y reflexivo por los ríos como espacios de viaje, pensamiento y escritura. Desde el Nilo de Flaubert hasta el Misisipi de Mark Twain, pasando por el Danubio de Claudio Magris, el Congo de Stanley o el Orinoco de Humboldt, el ensayo se construye como un «libro-río» que enlaza geografías, autores y miradas, con prólogo del geógrafo y viajero Eduardo Martínez de Pisón.

'Caminos de agua. Viajes literarios por los ríos' Autor: Fernando Peña Prólogo: Eduardo Martínez de Pisón Fecha de lanzamiento: 4 de febrero de 2026

Relecturas, traducciones y nuevas vidas editoriales

Entre las novedades que llegarán en los primeros meses de 2026 destaca también la apuesta de Chronos, microeditorial barcelonesa especializada en ciencia ficción en catalán. La editorial ha confirmado la publicación de Challenger, de Guillem López, en traducción al catalán realizada por el propio autor. Diez años después de su aparición en castellano —publicada originalmente por Aristas Martínez—, la novela regresará con un diseño renovado y alguna sorpresa añadida, ampliando así su recorrido y su comunidad de lectores.

Proyectos anunciados… sin título todavía

No todo lo que se espera de 2026 tiene aún forma definitiva. El escritor y abogado de Benicàssim Raúl Ariza ha confirmado en sus redes sociales la firma de un nuevo contrato editorial para una nueva novela que verá la luz este año. Sin título ni editorial desvelados por ahora, el anuncio basta para situar su nombre entre los regresos a seguir de cerca en los próximos meses.

Avances editoriales con vínculo castellonense

La valenciana Ediciones Contrabando también ha puesto sobre la mesa algunos de sus nombres para 2026. Entre los autores anunciados figuran Jesús García Cívico, José Martínez Rubio, Rafael Camarasa, Clara Obligado —en sexta edición— y Francisco F. Meneses. Aunque García Cívico no es castellonense de origen, su vinculación con la provincia a través de su labor docente en la Universitat Jaume I de Castelló justifica su inclusión en este mapa literario en construcción.

Lo que aún está por anunciar

Más allá de las confirmaciones, el año 2026 se perfila también como un territorio abierto para las editoriales castellonenses. La Pajarita Roja, Unaria EdicionesBatidora Ediciones, Acen o Sar Alejandría aún no han desvelado sus planes, pero su actividad sostenida en los últimos años invita a pensar que volverán a sumar títulos a la conversación literaria.

Como toda lista provisional, esta también está incompleta. A lo largo de los próximos meses se irán concretando fechas, títulos y autores. Mientras tanto, la literatura sigue ocurriendo antes de llegar a las librerías. Y 2026, al menos en Castellón, ya empieza a dejarse entrever.