El MUCC de Castelló cierra 2025 con más de 56.000 visitantes en sus siete sedes culturales

El Museu de la Ciutat de Castelló (MUCC) ha cerrado el año 2025 con un total de 56.449 visitantes en el conjunto de sus siete sedes culturales, una cifra que confirma el buen momento de la red museística municipal y consolida su papel dentro de la oferta cultural de la capital de la Plana. Así lo recoge la memoria anual de actividades elaborada por los técnicos del MUCC.

Los espacios más visitados de Castelló en 2025

Entre los espacios con mayor afluencia durante el último año destacan cuatro sedes que concentran buena parte del interés del público. El Museu Etnològic encabeza el ranking con 15.830 visitantes, seguido muy de cerca por el Campanari de la Vila, que ha registrado 14.443 personas. El Refugio Antiaéreo ha recibido 11.878 visitas, mientras que el Centro de Interpretación del Castell Vell ha alcanzado las 5.887.

Estos datos sitúan a estos equipamientos como los principales polos de atracción cultural y patrimonial de Castelló durante 2025.

El Museu Etnològic ha superado al Campanario de la Vila en número de espectadores este pasado 2025. / MEDITERRÁNEO

Casa Matutano supera por primera vez al Campanario

Uno de los hitos más destacados del balance anual es el crecimiento de la Casa Matutano, que por primera vez desde que hay registros supera al Campanari de la Vila en número de espectadores. El espacio ha sumado 3.944 visitas más en solo un año, un aumento que se explica por el respaldo del público tanto a su colección permanente como a las exposiciones temporales y a propuestas específicas como el ciclo musical Arrels.

Perfil del público: más mujeres que hombres

El balance global del MUCC refleja también una diferencia significativa en el perfil del público visitante. Durante 2025, el público femenino aventajó en casi 3.000 visitas al masculino, con 29.686 mujeres frente a 26.763 hombres.

En cuanto al resto de sedes, el Museu de la Mar ha sido visitado por 2.292 personas, mientras que la Villa Romana de Vinamargo ha recibido 1.687 visitas, cifras que consolidan los resultados obtenidos en el ejercicio anterior.

El Castell Vell es uno de los espacios culturales que pertenece al MUCC de Castelló. / MEDITERRÁNEO

L'Any Porcar y las visitas guiadas

Las exposiciones del Any Porcar, coordinadas también desde el MUCC, han contado con el respaldo de 3.414 espectadores, reforzando la programación expositiva vinculada a la memoria artística y cultural de la ciudad.

Además, el MUCC coordina actualmente diversos itinerarios y visitas guiadas que amplían la experiencia cultural más allá de los espacios expositivos, como Espacios de memoria, Ermitas de Castelló, Muralla Medieval o Mujeres Inmortales, cementerio de San José.

Un año que ya es historia cultural

Desde el área de Cultura se han destacado «unas cifras que ya forman parte de la historia cultural de la ciudad», y se ha agradecido «el enorme trabajo de técnicos y guías de las sedes, así como a la dirección del MUCC. Y por supuesto al público que es el que tiene la última palabra».

Un balance que confirma que los museos y espacios patrimoniales de Castelló siguen ganando peso, público y relevancia dentro del mapa cultural de la ciudad.