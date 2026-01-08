El Conservatorio de Castelló abre la puerta a un estreno sinfónico único: conoce cuál es

Castelló se convierte este 8 de enero en antesala de un estreno mundial. El Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí acoge de 12.30 a 13.30 horas un coloquio y concierto protagonizado por el percusionista Javier Eguillor y el compositor Óscar Navarro, en el que se desgranarán las claves de Storm of Strikes, un concierto para timbales y orquesta que verá la luz el 16 de enero en el Palau de la Música de València.

La cita permitirá al público de Castelló conocer de primera mano una obra inédita que supone un hito dentro del repertorio sinfónico contemporáneo: se trata del primer concierto para timbales escrito por Óscar Navarro y ha sido creado expresamente para el Palau de la Música.

Una oportunidad única para entrar en la cocina creativa

Desde el propio Conservatorio califican la actividad como «especialmente interesante» y la definen como «una oportunidad única para conocer de primera mano el proceso creativo, el diálogo entre compositor e intérprete y los detalles musicales de una obra de gran formato».

Javier Eguillor, timbal solista de la Orquesta de València, será el encargado de comentar esta pieza en Castelló. / Eva Ripoll

El encuentro está dirigido a «estudiantes, docentes y amantes de la música contemporánea, donde aprendizaje, inspiración y música se dan la mano», y propone «compartir una experiencia musical enriquecedora y muy especial» en un formato cercano y didáctico.

Un estreno mundial con sello valenciano

El estreno absoluto de Storm of Strikes tendrá lugar en la Sala Iturbi del Palau de la Música de València, dentro del concierto de abono número 15 de la Orquesta de València, que estará dirigida por Alexander Liebreich. El programa se completa con dos obras clave del repertorio clásico: la Sinfonía nº 25 y la Sinfonía nº 40 de Wolfgang Amadeus Mozart.

El solista será Javier Eguillor, timbal solista de la Orquesta de València, a quien Navarro dedica esta partitura pensada para situar al timbal en el centro del discurso sinfónico, como instrumento protagonista y no solo como apoyo rítmico.

Javier Eguillor, pionero del timbal como solista

Natural de Xixona, Eguillor ha trabajado con directores de referencia internacional como Zubin Mehta, Gustavo Dudamel, Yehudi Menuhin, Valeri Gergiev o Esa-Pekka Salonen, y ha desarrollado una trayectoria marcada por la investigación y la expansión del repertorio para percusión.

La crítica destaca de él su «perfecta afinación, técnica forjada en el talento, el trabajo y la mejor escuela» y su capacidad para llevar el timbal «desde la métrica más severa a la sutileza del sonido etéreo». Su labor ha sido comparada con la de Andrés Segovia por su papel pionero en la dignificación solística del instrumento.

Óscar Navarro, un compositor con proyección internacional

Por su parte, Óscar Navarro, natural de Novelda, es uno de los compositores españoles con mayor proyección internacional. Galardonado con el Hollywood Music in Media Awards y nominado a los Premios Goya, su música ha sonado en escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York, el Musikverein de Viena, el Walt Disney Hall de Los Ángeles o el Teatro alla Scala de Milán.

Con Storm of Strikes, Navarro da un paso más en su catálogo sinfónico y apuesta por explorar nuevas posibilidades tímbricas y expresivas dentro de la gran orquesta, poniendo el foco en un instrumento históricamente relegado.

Castelló, punto de partida

Antes de su estreno mundial, Storm of Strikes comienza su recorrido en Castelló con un encuentro que combina pedagogía, creación contemporánea y excelencia interpretativa, reforzando el papel del Conservatorio Superior como espacio vivo de pensamiento musical y conexión con la actualidad artística.

Un estreno que aún no ha sonado… pero que ya empieza a escucharse.