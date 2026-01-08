Un pueblo del interior de Castellón convierte el silencio rural en un laboratorio de guion de cine

En un momento en el que el debate sobre el despoblamiento rural ocupa cada vez más espacio en la agenda cultural, una pequeña localidad del interior de Castellón apuesta por la creación audiovisual como herramienta de arraigo y futuro. Lo hace a través de una residencia de escritura de guion que combina tiempo, acompañamiento profesional y un entorno pensado para favorecer la concentración creativa.

La propuesta, bautizada como Espígol Nest, se plantea como un espacio de trabajo intensivo para guionistas cinematográficos. La convocatoria se abre este jueves 8 de enero y permitirá seleccionar hasta seis proyectos, que disfrutarán de dos semanas de residencia creativa a mediados de abril, con alojamiento, manutención y mentorías profesionales incluidas.

Será en Herbers (Els Ports) donde se desarrolle esta primera residencia de escritura de guion del municipio. La localidad castellonense pone así en marcha un programa que se inscribe en su estrategia cultural de largo recorrido y que tendrá como sede el Mesón La Llotja, donde se alojarán los participantes durante la estancia.

Los proyectos se presentarán en el marco del Espígol Fest, el festival de cine social del municipio, que se celebrará en julio. / MEDITERRÁNEO

Mentorías y acompañamiento profesional

Uno de los pilares de Espígol Nest es su equipo de mentorías, integrado por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito del guion y el audiovisual. Los proyectos seleccionados contarán con el acompañamiento de Maria Mínguez, Fran Ruvira, Avelina Prat, Sergi Miralles, Rafa Molés y Mila Luengo, mientras que la dirección de la residencia recaerá en la cineasta Laura García Andreu.

Además del trabajo individual, la residencia incluirá actividades específicas orientadas al desarrollo de los guiones y al intercambio con la comunidad local. El proceso se completará con un seguimiento virtual durante los meses de mayo y junio, ampliando así el impacto de la experiencia más allá de la estancia presencial.

Del proceso creativo a la exhibición pública

Como cierre del programa, los proyectos desarrollados en Espígol Nest se presentarán públicamente en la Sala del Delme del castillo del Barón de Herbers, en el marco del Espígol Fest, el festival de cine social del municipio, que se celebrará el próximo mes de julio.

El Espígol Fest ya ha consolidado como una de las citas culturales contra la despoblación más relevantes de la provincia. / MEDITERRÁNEO

Con esta presentación final, la residencia conecta creación y exhibición, reforzando el vínculo entre los procesos creativos y el tejido cultural que el festival ha ido consolidando en la localidad durante los últimos años.

Cultura frente al despoblamiento

Con 68 habitantes censados, Herbers ha encontrado en la cultura y la inclusión social una vía para hacer frente al despoblamiento que afecta al interior de la provincia de Castellón. Desde hace cinco años, el municipio acoge el Espígol Fest, un festival de cine que durante cuatro días ofrece programación audiovisual gratuita en espacios singulares del pueblo, como viviendas particulares, la plaza o la Sala del Delme, con una notable implicación vecinal.

La puesta en marcha de Espígol Nest amplía ahora este proyecto cultural más allá de la exhibición, apostando por la creación audiovisual y el acompañamiento a nuevos proyectos, y consolidando a Herbers como un enclave activo dentro del mapa cultural rural.

Convocatoria abierta

La residencia está organizada por el Ajuntament d’Herbers y la asociación valenciana Àmbit, con el apoyo de EDAV.

La convocatoria permanecerá abierta del 8 de enero al 13 de febrero, y las bases pueden consultarse en la web de Espígol Fest.

El comité de selección otorgará un máximo de seis residencias y priorizará proyectos de guionistas valencianos, aragoneses y catalanes, con el objetivo de reforzar el carácter interterritorial de la iniciativa. También se valorarán propuestas procedentes del resto del Estado y del ámbito internacional, así como aquellos proyectos que aborden temáticas relacionadas con la ruralidad, la conciencia social y los derechos humanos.