ARTE
La Policía recupera dos grupos escultóricos de bronce de época romana sacados ilegalmente de España
Las piezas, de notable singularidad por su calidad, dimensiones e iconografía, habrían sido expoliadas entre el 2007 y 2008, y posteriormente subastadas en 2012 por varios millones de euros tras ser blanqueado su origen y procedencia
EFE
La Policía Nacional ha recuperado dos grupos escultóricos de bronce de época romana, datados entre los siglos I y II d. C., que salieron ilegalmente de España y que serán depositados este jueves en el Museo Arqueológico Nacional.
Según explica la Policía, las piezas, de época romana y de notable singularidad por su calidad, dimensiones e iconografía, habrían sido expoliadas entre el 2007 y 2008, y posteriormente subastadas en 2012 por varios millones de euros tras ser blanqueado su origen y procedencia.
Responsables de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía detallarán la investigación en un acto que se celebrará en el Museo Arqueológico al que asistirán el jefe de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, José Ángel González, y representantes del Ministerio de Cultura.
- Un horno de Castellón cierra para siempre tras un siglo de historia
- El Niño reparte 200.000 euros por décimo en una tienda de Benicàssim
- Un camión de combustible se estrella en la rotonda de entrada al polígono del Serrallo de Castelló
- Accidente de un camión en Castelló
- El día más frío en Castellón: el termómetro se desploma hasta los -10,4 grados
- La suerte sonríe a lo grande esta vez a Castellón: el primer premio del sorteo del Niño cae en cinco municipios
- Cipenga, sin minutos, eliminado de la Copa de África... y podría estar el domingo en el Granada-Castellón
- Testigo de excepción de más de medio siglo de historia de Castelló: 'Hemos sido un lugar de encuentro para generaciones