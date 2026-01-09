El instrumento que Bach nunca imaginó suena en Castelló de la mano de Claudio Constantini

¿Puede el bandoneón dialogar de tú a tú con Bach o Beethoven? La respuesta llega este sábado, 10 de enero, al Auditori i Palau de Congressos de Castelló, de la mano de Claudio Constantini, uno de los intérpretes instrumentales más influyentes de la escena contemporánea. Su concierto, incluido en el Abono de Invierno 2026 del IVC, propone un viaje sonoro donde la tradición clásica se reescribe desde un instrumento cargado de historia, emoción y riesgo interpretativo.

Un instrumento inesperado para los grandes clásicos

Asociado tradicionalmente al tango y a la música popular rioplatense, el bandoneón rara vez ocupa el centro del repertorio clásico. Constantini ha convertido esa excepción en su seña de identidad, adaptando obras canónicas con un respeto profundo por el original y una sensibilidad propia.

Claudio Constantini es uno de los intérpretes más singulares de la escena clásica actual. / MEDITERRÁNEO

En Castelló, el público podrá escuchar versiones para bandoneón de la Fantasía cromática y fuga en re menor, BWV 903, el Concierto BWV 974 y la monumental Chaconne de la Partita en re menor de Johann Sebastian Bach, piezas que adquieren una nueva respiración a través del fraseo, el color y la intensidad expresiva del instrumento.

Del bandoneón al piano: un programa de contrastes

El recital se completa con dos pilares del repertorio pianístico. Por un lado, la Suite bergamasque de Claude Debussy, con su célebre Clair de lune, y por otro, la imponente Sonata n.º 23 “Appassionata” de Ludwig van Beethoven, una obra de extremos emocionales y exigencia técnica.

Este doble rol como pianista y bandoneonista permite a Constantini articular un programa que dialoga entre épocas, estéticas y timbres, sin perder coherencia ni intensidad narrativa.

Un músico clásico en la era digital

Formado en la tradición clásica y presente en escenarios como el Wigmore Hall, el Teatro Real, el Konzerthaus de Viena o el Ravinia Festival, Claudio Constantini representa una nueva generación de intérpretes capaces de conectar la música académica con audiencias masivas.

Su impacto en plataformas digitales —con millones de reproducciones y cerca de un millón de seguidores— no es un fenómeno ajeno a su trabajo artístico, sino una prolongación natural de su manera de entender la música: emocional, directa y contemporánea, sin renunciar al rigor.

Una cita única en la programación cultural de Castelló

El concierto, con una duración aproximada de 120 minutos (con entradas a precios que oscilan entre 6 y 16 euros) es una oportunidad poco frecuente para descubrir cómo un instrumento inesperado puede releer la historia de la música clásica y abrir nuevas puertas a la escucha. En manos de Claudio Constantini, el bandoneón deja de ser una rareza para convertirse en protagonista.