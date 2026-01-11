Anna Millo y Juan Cortés, talento de Castellón en el ciclo 'Indrets Sonors' que impulsa la SGAE

El ciclo Indrets Sonors, impulsado por la Fundación SGAE a través del Consejo Territorial de la Comunitat Valenciana, regresa en 2026 con su XI edición, reafirmando su vocación de apoyo a la música en directo y a las creadoras y creadores del territorio. La cita se desarrollará entre el 16 de enero y el 26 de febrero, con conciertos gratuitos en València y una programación que vuelve a mirar hacia Castellón como uno de sus focos creativos más activos.

Nueva categoría urbana

La principal novedad de esta edición es la incorporación de una categoría dedicada a la música urbana, que se estrena en colaboración con el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. En este apartado destaca el nombre de la cantante y compositora de Benicàssim Anna Millo, que abrirá el ciclo el viernes 16 de enero en el Centre del Carme Cultura Contemporània, a las 18.30 horas y con entrada libre.

El pianista Juan Cortés es otro de los músicos de Castellón que este año participa en el ciclo 'Indrets Sonors'. / MEDITERRÁNEO

Con más de una década de trayectoria y al frente de proyectos como The Dance Crashers, La Kinky Band o A4 Reggae Orchestra, Anna Millo llega a Indrets Sonors con el bagaje de su primer trabajo en solitario, Radiografia (2024), un disco conceptual que combina sonoridades urbanas, pop, hip-hop, neo-soul y R&B desde una mirada íntima y personal. La valenciana Gynebra completará esta sección urbana el 30 de enero, en el mismo espacio y horario.

Desde Benicarló

La presencia castellonense se refuerza en el apartado general de músicas populares con Juan Cortés, pianista nacido en Tortosa pero residente desde hace años en Benicarló, que actuará el jueves 12 de febrero en la Sala SGAE Centre Cultural de València, a las 18 horas y también con acceso gratuito.

Reconocido por su dominio del lenguaje jondo y su capacidad para transitar entre el flamenco y el jazz, Cortés se ha consolidado como una de las voces más personales e innovadoras de su generación. Su disco Jurepen lo sitúa como un músico capaz de dialogar con la tradición desde una perspectiva contemporánea, acompañado por figuras de primer nivel del panorama musical.

Diversidad de estilos

El cartel de esta XI edición se completa con el cantautor alicantino Alejandro Rizo (19 de febrero) y el dúo valenciano de rock alternativo Anuk, formado por Mariola Vila y Manu Valero, que cerrará el ciclo el 26 de febrero. Todas las actuaciones del apartado general tendrán lugar en la Sala SGAE Centre Cultural.

Un total de 43 propuestas se presentaron a esta convocatoria, de las que resultaron seleccionadas cinco. El jurado —integrado por Esteban Hirschfeld, Andrea Giménez y Rafa Cervera— ha subrayado el buen nivel general, la diversidad estilística, la presencia femenina y el peso de los proyectos en valenciano, rasgos que consolidan a Indrets Sonors como un termómetro fiable del momento creativo en la Comunitat.

Más música en directo

Nacido en 2013, Indrets Sonors ha contado ya con la participación de cerca de 70 artistas y formaciones de estilos muy diversos, convirtiéndose en un espacio estable para la difusión de la música popular y urbana valenciana.

En 2026, el ciclo vuelve a demostrar que la creación musical se articula desde el territorio, con Castellón aportando algunas de las voces más sólidas y singulares del panorama actual.