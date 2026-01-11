La música de Castellón sube el volumen: discos imprescindibles de 2025 y lo que llega fuerte en 2026

Castellón ha vivido en los últimos años una eclosión sonora que va del indie al pop, del rock a las atmósferas electrónicas. El 2025 nos dejó una cosecha notable de discos firmados por talentos locales: trabajo con identidad, arriesgados y con propuestas que conectaron con públicos muy diversos. Ahora, mientras cerramos la década de los 20, 2026 trae nuevos lanzamientos muy esperados, y con ellos la promesa de seguir moviendo la escena musical de la provincia.

Recordando lo mejor de 2025: diversidad, ambición y hondura

En 2025, la música desde Castellón sonó alto y claro. Entre los discos que marcaron el año para oyentes locales y más allá destacan entre otros muchos:

Guitarricadelafuente – Spanish Leather. Una propuesta cálida que mezcla roots y sensibilidad pop, consolidando a Guitarrica como voz generacional.

Una propuesta cálida que mezcla roots y sensibilidad pop, consolidando a Guitarrica como voz generacional. Sao – Queriéndote a morir. Poderosa declaración emocional en cada verso, elegante en su producción y resonante en su alcance.

Poderosa declaración emocional en cada verso, elegante en su producción y resonante en su alcance. Exfan – Rave 53. Un salto electrónico con ritmos expansivos y una paleta sonora que refleja la experimentación joven.

Un salto electrónico con ritmos expansivos y una paleta sonora que refleja la experimentación joven. Ortopedia Técnica – Nada brilla. Apuesta cruda y confesional que puso a prueba los límites de la escena indie local.

Apuesta cruda y confesional que puso a prueba los límites de la escena indie local. Rauelsson – Niu. Texturas orgánicas y una voz que se vive como paisaje interior.

Texturas orgánicas y una voz que se vive como paisaje interior. Malos Vicios – Pesambre. Sólido rock con letras afiladas y un pulso que mira tanto al pasado como al presente.

Sólido rock con letras afiladas y un pulso que mira tanto al pasado como al presente. Metrika – Neófita. Electrónica introspectiva y moderna, pensada para auriculares y pistas por igual.

Electrónica introspectiva y moderna, pensada para auriculares y pistas por igual. Trofeo – Trofeo. Fuerza pop con gancho, un disco que se siente como declaración de intenciones.

Fuerza pop con gancho, un disco que se siente como declaración de intenciones. Nadia Sheikh – Done & Dusted. Escenarios cercanos y paisajes íntimos construidos con elegancia.

Escenarios cercanos y paisajes íntimos construidos con elegancia. Palo Domado – Segunda capa. Música con capas de emoción, acercándose al indie de raíz con refinamiento.

Música con capas de emoción, acercándose al indie de raíz con refinamiento. Valiente Bosque – Ciencia y Ficción. Un viaje conceptual a medio camino entre lo cerebral y lo visceral.

Un viaje conceptual a medio camino entre lo cerebral y lo visceral. Esther – Tot comença. Pop franco y directo, con un mensaje de inicio y renovación.

Este conjunto de trabajos no solo dio volumen al año, sino que configuró un mapa sonoro de la escena local muy rico en colores y texturas digitales.

2026: discos y lanzamientos que ya tienen al público en alerta

Annacrusa – Perder la fe (en marzo)

Una de las noticias más esperadas de 2026 llega de Annacrusa, que anunció en redes sociales su tercer álbum de estudio, Perder la fe, previsto para marzo de 2026. El grupo ha compartido ya su portada —creada por Sevi Guilles a partir de una foto de Fernando Gimeno— y el agradecimiento a colaboradores claves como Sam Ferrer en la producción. Según el propio comunicado, este disco es el reflejo de lo que Annacrusa es hoy: un colectivo creativo que ha invertido años de trabajo e ilusión en cada nota.

La expectación es grande porque la banda promete conectar con su público a través de un sonido renovado sin perder la esencia que los consagró, haciendo de Perder la fe una de las apuestas más emocionantes del año.

Xenia – el EP que empieza con Femme Fatale

Desde la Vall d’Uixó, Xenia ha estrenado ya su single Femme Fatale, primer adelanto de un EP muy esperado para 2026. La canción representa una etapa creativa definida por la vulnerabilidad y la fuerza emocional, donde la artista se adentra en historias íntimas, destilando sensibilidad y presencia. La colaboración con la directora creativa Júlia Peña aporta una dimensión visual y conceptual que amplía el universo del proyecto.

Este lanzamiento no solo marca una nueva fase artística para Xenia, sino que también posiciona su próxima obra como una de las que dará que hablar este año.

Chiva Flor – Queremos decir tanto (16 de enero)

Un debut siempre es un acontecimiento, y Chiva Flor lo hace con ambición: su álbum Queremos decir tanto se lanzó el 16 de enero de 2026, acompañado de edición en vinilo y concierto de presentación. La portada y el proceso de reserva anticipada subrayan una estrategia cuidadosa para este proyecto que promete ocupar un hueco importante en la nueva generación de propuestas desde Castellón.

Chiva Flor presenta este 16 de enero su primer trabajo discográfico 'queremos decir tanto'. / MEDITERRÁNEO

Más allá de los discos: vuelve un mito del pop castellonense

Aunque no se trata de un disco nuevo, el regreso de Los Romeos a los escenarios en 2026 es un acontecimiento que conecta generaciones. La legendaria banda pop-punk nacida en Castellón a finales de los 80 anunció su reunión para celebrar los 35 años del lanzamiento de su álbum debut homónimo. La formación original volverá a sonar en directo tras décadas, y han elegido el Capla Festival 2026 como una de sus citas destacadas. Su vuelta es casi un disco en vivo por derecho propio: una reafirmación del legado que inspiró a muchos artistas actuales.

Conclusión: Castellón suena fuerte en 2026

Lo que viene en 2026 desde la escena local no es solo una lista de lanzamientos, sino una declaración de energía y continuidad. Desde ambiciosos discos como Perder la fe de Annacrusa hasta EPs íntimos, regresos míticos y estrenos emergentes, la provincia sigue construyendo una narrativa sonora plural, dinámica y profundamente conectada con su contexto cultural.

2026 promete ser un año de resonancias múltiples, donde la tradición musical se cruza con nuevas voces y sonidos que no solo representan la diversidad de estilos, sino también una forma fresca y digitalmente viva de contar historias a través de la música.