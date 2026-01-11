Muere Bob Weir, guitarrista y fundador de la banda Grateful Dead, a los 78 años

El guitarrista estadounidense Bob Weir, uno de los fundadores de la mítica banda de rock Grateful Dead, ha fallecido a los 78 años, según un comunicado de su familia publicado en su cuenta de Instagram este sábado.

"Transicionó en paz, rodeado de seres queridos, tras superar valientemente el cáncer como solo Bobby podía. Desafortunadamente, sucumbió a problemas pulmonares subyacentes", indica el texto, que no especifica cuándo o dónde falleció el artista.

De acuerdo con el mensaje, a Weir le fue diagnosticado un cáncer en julio de 2025 y empezó su tratamiento unas semanas antes de volver a los escenarios en el parque Golden Gate de San Francisco para celebrar el 60 aniversario de la banda.

"Esas actuaciones, emocionales, conmovedoras y llenas de luz, no fueron adioses sino regalos. Otro acto de resiliencia. Un artista eligiendo, incluso entonces, continuar por su propio designio", agrega la nota, firmada por su esposa y dos hijas.

Weir (San Francisco, 1947) fue guitarrista, vocalista, narrador y miembro fundador de Grateful Dead, uno de los grupos más influyentes de la contracultura de los años 60 en Estados Unidos, y que combinaba blues, jazz, rock and roll y bluegrass.

Los Grateful Dead, cuyos seguidores se hacen llamar 'Dead Heads', son una de las bandas más prolíficas de la historia del rock y entre sus éxitos figuran canciones como 'Truckin', 'Sugar magnolia' y 'Friend of the devil'.

Weir, que fundó la banda en 1965 junto al cantante Jerry García, el bajista Phil Lush y el batería Bill Kreutzman, "a menudo hablaba de un legado de trescientos años, determinado a asegurar que el repertorio de canciones durara más allá de él", dice el comunicado.

Grateful Dead se disolvió en 1995 tras la muerte de García, pero Weir siguió actuando con el mismo espíritu psicodélico que la caracterizaba, incluyendo a The Dead, una banda que incluía a otros antiguos miembros, y lanzó álbumes en solitario.

En 2015, Weir fundó Dead & Company, un nuevo grupo en el que alistó a antiguos miembros de Grateful Dead como Mickey Hart, Bill Kreutzmann, Oteil Burbridge y Jeff Chimenti, junto al guitarrista John Mayer.