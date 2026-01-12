Castellón responde al cine de autor: la Filmoteca suma más de 5.300 espectadores en 2025

La Filmoteca Valenciana cerró 2025 con 70.954 espectadores, una cifra que supone un incremento del 12,5 % respecto a 2024, en un contexto marcado por la caída general de público en las salas de cine en España. Dentro de este balance positivo, Castellón consolida su peso en la red de sedes, con más de 5.300 asistentes repartidos entre el Paranimf de la Universitat Jaume I y el Teatre del Raval.

Este crecimiento se produce en un año en el que la exhibición cinematográfica comercial ha sufrido un retroceso del 8 %, según ha subrayado el director general del Institut Valencià de Cultura (IVC), Álvaro López-Jamar, quien ha calificado los datos de la Filmoteca como «extraordinariamente positivos».

El galardonado y aclamado filme de Joachim Trier 'Valor sentimental' llegará al Paranimf de la UJI a finales de febrero. / MEDITERRÁNEO

Castellón: dos sedes, una apuesta sostenida por el cine de calidad

En el caso de Castellón, la Filmoteca Valenciana desarrolló su programación en dos espacios clave de la capital de la Plana, que mantienen una línea estable de cine en versión original y propuestas de carácter autoral.

Paranimf de la Universitat Jaume I

4.398 espectadores

67 sesiones

Media de 65 asistentes por proyección

Teatre del Raval

946 espectadores

21 sesiones

Media de 45 asistentes por sesión

En total, 5.344 personas asistieron a las proyecciones de la Filmoteca en Castellón durante 2025, reforzando el papel de la ciudad como uno de los nodos culturales del circuito público cinematográfico valenciano.

Un modelo basado en la versión original y el rigor programático

Según ha señalado López-Jamar, el respaldo del público se apoya en dos pilares fundamentales: «el cine de calidad en versión original y una programación rigurosa que recoge tanto el cine clásico como las propuestas cinematográficas más innovadoras».

Una filosofía que también se traslada a Castellón, donde la Filmoteca mantiene una programación regular y accesible, en diálogo con el entorno universitario y los espacios culturales municipales.

Un crecimiento global que refuerza la red territorial

El balance de 2025 incluye las sedes de València, Castellón y Alicante, además de la Filmoteca d’Estiu y la programación de didáctica cinematográfica del IVC. En total, se celebraron 710 sesiones, frente a las 641 de 2024.

Aunque la sede central de València (Sala Berlanga) concentra la mayor parte de la asistencia, los datos reflejan una red territorial activa, en la que Castellón mantiene cifras estables y una presencia continuada dentro de la oferta cultural pública.

La Filmoteca, un activo cultural para Castellón

La programación de la Filmoteca Valenciana en Castellón refuerza la diversificación de la oferta cultural de la ciudad, apostando por un cine que no suele tener cabida en los circuitos comerciales y que encuentra en espacios como el Paranimf de la UJI o el Teatre del Raval un público fiel y especializado.

En un contexto de transformación de los hábitos de consumo audiovisual, los datos de 2025 confirman que la exhibición pública, el cine en versión original y la programación cuidada siguen teniendo recorrido, también en Castellón.