Música
Raphael vuelve a Castelló este 2026 con un espectáculo «en superlativo»: ¿Cuándo y dónde?
El legendario artista regresa a la ciudad con su gira 'Raphaelísimo', una celebración de más de seis décadas de carrera
Raphael no necesita presentaciones. Su nombre forma parte de la historia de la música en español y su sola presencia en una ciudad convierte cualquier cita en un acontecimiento cultural. El Divo de Linares prepara su regreso a Castelló con un nuevo espectáculo que reivindica su legado y, al mismo tiempo, mira al presente con ambición artística.
Bajo el título Raphaelísimo, el cantante vuelve a los escenarios con una gira que condensa la esencia de una carrera única: grandes himnos que han marcado generaciones y un repertorio renovado que dialoga con la elegancia de la chanson française. Un viaje musical que conecta emoción, memoria y una forma de entender el escenario que sigue siendo inconfundible.
Será el 6 de junio, cuando Raphael se reencuentre con el público castellonense en la Plaza de Toros de Castellón, dentro de una gira internacional que recorrerá España, Latinoamérica y Estados Unidos a lo largo de 2026.
Un reencuentro con historia en Castelló
El regreso de Raphael tiene un fuerte componente simbólico. Su última actuación en la ciudad, en el marco del SOM Festival, dejó una de las noches más recordadas del certamen, con miles de espectadores entregados a un repertorio que mezcló clasicismo y energía escénica. Aquella velada confirmó que, más allá del paso del tiempo, Raphael sigue manteniendo intacta su conexión con el público.
Ahora, Castelló vuelve a situarse como una de las paradas destacadas de su nueva gira, en un formato de gran aforo que refuerza el carácter excepcional del concierto y su dimensión como cita cultural del año.
Raphael a 'Mediterráneo': «Yo moriré en el escenario, como tiene que ser»
Clásicos inmortales y nuevas lecturas
El espectáculo Raphaelísimo reúne algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria —Yo soy aquel, Mi gran noche, Escándalo— junto a las canciones de su último trabajo, Ayer… aún, un disco concebido como homenaje a la canción francesa y a figuras legendarias como Édith Piaf o Charles Aznavour.
Una propuesta que combina nostalgia y sofisticación, y que confirma la inquietud artística de un intérprete que sigue reinventándose sin renunciar a su identidad.
Entradas y datos prácticos
Las entradas ya están a la venta con precios que oscilan entre 70, 75 y 95 euros, en función de la ubicación. Una oportunidad para volver a ver en directo a una de las grandes voces de la música popular y para comprobar por qué Raphael sigue siendo, seis décadas después, un artista irrepetible.
