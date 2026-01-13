El 14 i 15 de gener
Un poble, una pregunta i moltes veus: Benassal repensa les arts escèniques
Les I Jornades d’arts escèniques i drets culturals reuneixen al municipi de l’Alt Maestrat agents de tot l’Estat per pensar com transformar la cultura en una pràctica compartida, sostenible i arrelada al territori
Benassal no és només un punt al mapa. Durant dos dies, el 14 i 15 de gener, es convertirà en un espai de trobada per a una pregunta que travessa el present de les polítiques culturals: com fer efectiu que la cultura siga un dret i no un privilegi.
Les I Jornades d’arts escèniques i drets culturals, impulsades pel col·lectiu La Plataforma Escènica, situen aquesta qüestió al centre del debat i ho fan lluny de les capitals, des d’un municipi de l’Alt Maestrat que ja fa temps que experimenta altres maneres de relacionar creació, comunitat i territori.
Una trobada estatal lluny de les capitals
La convocatòria reunirà més de trenta entitats i professionals del sector de les arts escèniques d’arreu de l’Estat, amb la participació de representants del Ministerio de Cultura, de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública, d’associacions professionals del País Valencià i de projectes independents que treballen des de la mediació, la gestió cultural i la pràctica artística. El punt de partida és clar: passar del marc teòric a la pràctica, del discurs a l’acció.
El gir dels drets culturals
Les jornades naixen en diàleg directe amb el Pla de Drets Culturals presentat pel Ministeri de Cultura el passat estiu, un document que proposa un canvi de paradigma: deixar d’entendre la cultura com un patrimoni custodiat per institucions per començar a pensar-la com una pràctica viva, compartida i exercida per la ciutadania. Aquest desplaçament conceptual té conseqüències profundes per al sector cultural i, en particular, per a les arts escèniques, un àmbit on la relació amb el públic, el territori i les condicions laborals continua sent una qüestió oberta.
Del debat teòric al diagnòstic col·lectiu
En aquest sentit, les jornades de Benassal no busquen tant oferir respostes tancades com generar un espai de diagnòstic col·lectiu. La proposta es construeix a partir de dos grans eixos de treball. El primer posa l’accent en els reptes de la gestió cultural, la mediació i la participació ciutadana, amb la voluntat d’analitzar com es pot articular una cultura més democràtica, diversa i porosa, capaç de reconéixer sabers populars i d’evitar tant la instrumentalització de la participació com el replegament en fórmules ja conegudes.
Entre oportunitats i precarietats
El segon eix aborda una tensió estructural del sector: la convivència entre noves oportunitats i velles precarietats. Des del marc dels drets culturals, es planteja un debat sobre les condicions laborals de les artistes, la professionalització, la mediació com a possible camp de treball i els riscos que poden aparéixer en termes d’autonomia creativa. Tot plegat, amb la voluntat d’entendre com aquest nou horitzó pot transformar les relacions entre artistes, gestors, institucions i comunitat.
Veus i experiències diverses
El programa inclou sessions de treball, espais de debat i una presentació del Pla de Drets Culturals a càrrec de la directora general de Drets Culturals del Ministerio de Cultura, Jazmín Beirak, que participarà de manera virtual. També hi prendran part Gloria Vicente, secretària general de Cooperació Cultural amb les comunitats autònomes, així com representants de la Fundación Daniel y Nina Carasso, Red Escena, la Nau Ivanow, el Laboratorio de Artes Vivas de Tenerife, col·lectius com Bajo Teja o La Liminal, i projectes valencians com Teatre de Caixó, L’Horta Teatre o COS·escènic, entre altres.
Benassal com a laboratori cultural
L’elecció de Benassal com a seu no és casual. La Plataforma Escènica desenvolupa a l’Alt Maestrat el projecte Xalar a l’Alt Maestrat, un festival d’arts escèniques pioner en què la programació és decidida pels joves de la comarca. Una experiència que funciona com a laboratori real del que aquestes jornades volen posar sobre la taula: la cultura com a espai de corresponsabilitat, participació i arrelament. Tant el projecte com les jornades compten amb el suport de la Fundación Daniel y Nina Carasso.
Bones pràctiques i futur del sector
A més, la trobada acollirà una sessió del procés d’elaboració del codi de bones pràctiques que impulsa l’associació Comitè Escèniques, reforçant la idea que el debat sobre els drets culturals no pot desvincular-se de les condicions materials del treball artístic.
Des de Benassal, lluny dels circuits habituals, aquestes jornades proposen pensar les arts escèniques no com un producte que es consumeix puntualment, sinó com una pràctica que travessa la vida quotidiana, els territoris i les comunitats. Un exercici de mirada lenta i col·lectiva que apunta a una transformació encara en construcció.
