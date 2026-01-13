Música
La Gossa Sorda diu adéu a Castelló amb un concert únic i gratuït en un poble de menys de 50 habitants
El grup actuarà gratuïtament el 25 de juliol a l’Aplec dels Ports dins de la seua gira 'A Tornallom'
Villores acollirà aquest estiu un concert històric. El pròxim 25 de juliol, La Gossa Sorda actuarà a l’Aplec dels Ports en el que serà l’únic concert de la banda a la província de Castelló dins de la seua gira A Tornallom i, a més, la seua despedida definitiva a terres castellonenques. L’actuació serà gratuïta i tindrà lloc en un dels municipis més menuts de Castelló i de tota la Comunitat Valenciana, reforçant el caràcter simbòlic i reivindicatiu de la cita.
Un comiat carregat de significat
La presència de La Gossa Sorda a Villores no és una parada més. El grup ha volgut destacar especialment aquest concert pels valors que representa l’Aplec dels Ports, per la força de la gent de la comarca i pels vincles creats al llarg dels anys amb el territori. A Villores, la banda dirà adeu a les comarques del nord en un escenari que combina música, cultura popular, compromís social i defensa del món rural.
Gira 'A Tornallom': tornar per acabar
Després d’anys allunyats dels escenaris, La Gossa Sorda va anunciar el retorn amb la gira A Tornallom, que ha superat totes les expectatives, amb més de 50.000 entrades venudes en els primers concerts. La banda ha decidit allargar aquesta gira fins a octubre de 2026, moment en què oferirà l’últim concert de la seua trajectòria, encara amb lloc i data per confirmar.
En aquest context, el concert de Villores adquireix una dimensió especial: serà l’única oportunitat de veure La Gossa Sorda en directe a Castelló i una de les últimes ocasions de viure el grup sobre un escenari.
La Gossa Sorda, referent de la música en valencià
Nascuda a Pego, La Gossa Sorda s’ha convertit en un dels noms imprescindibles de la música en valencià, amb una trajectòria marcada per la fusió de ska, rock, reggae i sons mediterranis, i per unes lletres compromeses amb la llengua, el territori i la justícia social. El seu llegat ha acompanyat diverses generacions i ha estat banda sonora de festivals, mobilitzacions i celebracions populars arreu del país.
Villores, epicentre cultural per un dia
Que aquest concert tinga lloc a Villores no és casual. L’Aplec dels Ports reivindica cada any la vida als pobles menuts, la cultura feta des de baix i l’arrelament al territori. L’actuació gratuïta de La Gossa Sorda reforça aquesta filosofia i converteix el municipi en epicentre musical i emocional d’un comiat que promet ser multitudinari.
El 25 de juliol, Villores no serà només un poble xicotet: serà l’escenari d’un adéu col·lectiu, d’una celebració compartida i d’un dels concerts més significatius de l’estiu cultural a Castelló.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las lluvias vuelven a Castellón: Aemet confirma cuándo hay que llevar el paraguas
- Fallece el castellonense Luis Batalla, referente empresarial de la Comunitat Valenciana
- Un incendio calcina una vivienda prefabricada y varios vehículos en Castelló
- Tres nuevas marcas de moda desembarcan en El Corte Inglés de Castellón
- El nuevo festivo en Castellón este 2026: Será fiesta plena y no festivo recuperable
- Más de 10.300 progenitores de Castellón ya pueden optar a dos semanas pagadas de trabajo: estos son los requisitos
- Al menos un detenido en Castellón de una red que estafó más de 86.000 euros con falsas inversiones en una multinacional
- Aparatoso accidente en Castelló: un vehículo embiste a otros dos que estaban detenidos