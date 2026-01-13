Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música

La Gossa Sorda diu adéu a Castelló amb un concert únic i gratuït en un poble de menys de 50 habitants

El grup actuarà gratuïtament el 25 de juliol a l’Aplec dels Ports dins de la seua gira 'A Tornallom'

La Gossa Sorda s'acomiadarà de la província de Castelló aquest estiu amb un concert històric a l'Aplec dels Ports.

La Gossa Sorda s'acomiadarà de la província de Castelló aquest estiu amb un concert històric a l'Aplec dels Ports. / MEDITERRÁNEO

Nico Cruz

Villores acollirà aquest estiu un concert històric. El pròxim 25 de juliol, La Gossa Sorda actuarà a l’Aplec dels Ports en el que serà l’únic concert de la banda a la província de Castelló dins de la seua gira A Tornallom i, a més, la seua despedida definitiva a terres castellonenques. L’actuació serà gratuïta i tindrà lloc en un dels municipis més menuts de Castelló i de tota la Comunitat Valenciana, reforçant el caràcter simbòlic i reivindicatiu de la cita.

Un comiat carregat de significat

La presència de La Gossa Sorda a Villores no és una parada més. El grup ha volgut destacar especialment aquest concert pels valors que representa l’Aplec dels Ports, per la força de la gent de la comarca i pels vincles creats al llarg dels anys amb el territori. A Villores, la banda dirà adeu a les comarques del nord en un escenari que combina música, cultura popular, compromís social i defensa del món rural.

'A Tornallom' és el títol de l'última gira de La Gossa Sorda per la Comunitat Valenciana.

'A Tornallom' és el títol de l'última gira de La Gossa Sorda per la Comunitat Valenciana. / MEDITERRÁNEO

Gira 'A Tornallom': tornar per acabar

Després d’anys allunyats dels escenaris, La Gossa Sorda va anunciar el retorn amb la gira A Tornallom, que ha superat totes les expectatives, amb més de 50.000 entrades venudes en els primers concerts. La banda ha decidit allargar aquesta gira fins a octubre de 2026, moment en què oferirà l’últim concert de la seua trajectòria, encara amb lloc i data per confirmar.

En aquest context, el concert de Villores adquireix una dimensió especial: serà l’única oportunitat de veure La Gossa Sorda en directe a Castelló i una de les últimes ocasions de viure el grup sobre un escenari.

La Gossa Sorda, referent de la música en valencià

Nascuda a Pego, La Gossa Sorda s’ha convertit en un dels noms imprescindibles de la música en valencià, amb una trajectòria marcada per la fusió de ska, rock, reggae i sons mediterranis, i per unes lletres compromeses amb la llengua, el territori i la justícia social. El seu llegat ha acompanyat diverses generacions i ha estat banda sonora de festivals, mobilitzacions i celebracions populars arreu del país.

Villores, epicentre cultural per un dia

Que aquest concert tinga lloc a Villores no és casual. L’Aplec dels Ports reivindica cada any la vida als pobles menuts, la cultura feta des de baix i l’arrelament al territori. L’actuació gratuïta de La Gossa Sorda reforça aquesta filosofia i converteix el municipi en epicentre musical i emocional d’un comiat que promet ser multitudinari.

El 25 de juliol, Villores no serà només un poble xicotet: serà l’escenari d’un adéu col·lectiu, d’una celebració compartida i d’un dels concerts més significatius de l’estiu cultural a Castelló.

