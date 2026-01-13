Mocedades y Los Panchos se suman al gran año musical de Castelló con un concierto histórico: ¿Cuándo será?
El Auditori i Palau de Congressos de la capital acoge la cita dentro de la gira 'Si Tú Me Dices Ven', con entradas ya a la venta
Castelló continúa consolidándose como capital de la música en 2026. Tras los anuncios de los regresos de Raphael, Fito & Fitipaldis u Hombres G, entre otros, ahora es el turno de Mocedades y Los Panchos, dos leyendas de la música en español, que ofrecerán un concierto histórico dentro de la gira Si Tú Me Dices Ven Tour 2026.
El Auditori i Palau de Congressos será el escenario de una velada que promete emociones y nostalgia, con un repertorio que ha marcado generaciones.
Un reencuentro esperado tras el éxito en América
Tras arrasar en su gira por América, Mocedades y Los Panchos vuelven a unirse sobre el escenario. El concierto en Castelló será un viaje musical donde no faltarán himnos como ‘Eres tú’, ‘Tómame o déjame’, ‘Rayito de luna’ y, por supuesto, ‘Si tú me dices ven’, canción que da nombre a la gira. ¿Y cuándo será?
La cita tendrá lugar el viernes 20 de marzo, a las 21.00 horas.
Mocedades: más de cincuenta años de historia
Mocedades, liderados por Izaskun Uranga, celebran más de cinco décadas de trayectoria musical. Junto a ella, estarán Idoia Uranga, José Miguel González, Rosa Rodríguez, María Santamaría y Toni Menguiano, ofreciendo un directo que mantiene viva la esencia del grupo.
Los Panchos: la voz eterna del bolero
Los Panchos, representados en esta gira por Rafael Basurto Lara, traen a Castelló la esencia del bolero clásico. Entre sus temas más esperados se incluyen ‘Rayito de luna’, ‘Lo dudo’, ‘Enamorado’, ‘Caminemos’ y ‘Si tú me dices ven’.
Entradas disponibles
El concierto se perfila como una cita única para los amantes de la música romántica y los grandes clásicos en directo. Una oportunidad irrepetible de disfrutar de dos referentes absolutos de la canción en español.
Las entradas para el concierto de Mocedades y Los Panchos en la capital de la Plana ya están a la venta aquí a partir de 32 euros.
Una noche que refuerza 2026 como un año musical histórico en Castelló, donde las leyendas se dan la mano para emocionar a nuevas y viejas generaciones.
