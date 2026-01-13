Vuelve 'Castelló a Escena': todo lo que debes saber sobre el ciclo de teatro amateur 'made in La Plana'

El teatro amateur de Castelló vuelve a subir el telón por todo lo alto. El ciclo Castelló a Escena ha presentado este martes 13 de enero su 34ª edición tras cerrar 2025 con cifras históricas: 5.564 espectadores llenaron las 26 funciones programadas, un récord absoluto que confirma «la excelente salud que goza este ciclo y el respaldo abrumador de los castellonenses».

El Teatre del Raval Rafa Lloret será, un año más, el epicentro de esta cita cultural que se desarrollará del 17 de enero al 18 de mayo, con la participación de 13 compañías locales y una programación que abarca desde comedias de intriga hasta dramas lorquianos, pasando por monólogos y propuestas contemporáneas.

Récord de público y crecimiento sostenido

El acto de presentación ha contado con la presencia del concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, así como con una amplia representación de los grupos participantes. Durante su intervención, Sales ha subrayado que el incremento de público entre 2024 y 2025 fue de 1.600 personas, el mayor aumento registrado en las 34 ediciones del ciclo, y ha destacado que «el teatro amateur en Castelló está viviendo el mejor momento de toda su historia».

El concejal de Cultura en funciones Vicent Sales, acompañado por Lola Mallén y Enrique Guimerà, durante la presentación del ciclo. / MEDITERRÁNEO

Las obras que más público congregaron el pasado año fueron Todas sospechosas, de Tarongers Teatre, con 544 espectadores, y Morir se nos da bien, de Entre Bastidores, que alcanzó los 494 asistentes.

De los sainetes a una programación diversa

Aunque en sus orígenes el ciclo estaba orientado al teatro costumbrista, Castelló a Escena se ha consolidado como una propuesta plural y abierta a todos los estilos. «Cada año las obras ganan en complejidad, calidad o producción», se ha destacado durante la presentación, manteniéndose intacta la respuesta del público castellonense.

Las compañías, protagonistas del ciclo

Desde las propias compañías, el agradecimiento al respaldo institucional y ciudadano ha sido unánime. Lola Mallén, del grupo Tragapinyols, ha señalado que «este es un ciclo donde las compañías teatrales vamos creciendo no sólo como actores y adquiriendo mayor responsabilidad para ofrecer actuaciones de mayor calidad. Cada vez las obras son más actuales», además de remarcar que «a través de la cultura podemos mejorar muchas cosas. Una cultura para todos y abierta a todo el mundo».

Por su parte, Enrique Guimerà, en representación de Brau Blocau, ha afirmado que «el teatro ha evolucionado desde los inicios del ciclo Castelló a Escena» y ha animado al público a seguir apoyando las funciones que se celebrarán en el Teatre del Raval Rafa Lloret.

Inauguración y horarios

La edición de 2026 se inaugurará este sábado 17 de enero con el grupo Tragapinyols y la obra Caos a l’escenari. Todas las funciones se celebrarán a las 19.00 horas, con pases de sábado y domingo.

Programación completa de ‘Castelló a Escena’ 2026

Enero

17 y 18 : Tragapinyols – Caos a l’escenari

: Tragapinyols – Caos a l’escenari 24 y 25 : L’Enfilat – La força de les paraules / La quiniela

: L’Enfilat – La força de les paraules / La quiniela 31 de enero y 1 de febrero: Baladre – Elles són la meua bogeria

Febrero

7 y 8 : Entre Bastidores – Otra de Romeo

: Entre Bastidores – Otra de Romeo 14 y 15 : L’Armelar – La meua dona, la teua i la de l’altre

: L’Armelar – La meua dona, la teua i la de l’altre 28 de febrero y 1 de marzo: EscenaTrama – Tú y yo somos tres

Marzo

21 y 22 : Tarongers Teatre – Soy un sinvergüenza

: Tarongers Teatre – Soy un sinvergüenza 28 y 29: El Cresol – La casa de Bernarda Alba

Abril

18 y 19 : Espiral de Teatre – Cuando se apaga la luz

: Espiral de Teatre – Cuando se apaga la luz 25 y 26: Brau Blocau – Defendiendo al cavernícola

Mayo