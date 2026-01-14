Las nuevas voces de la novela negra compiten en Morella Negra com la Trufa 2026: conoce a los finalistas del Tubermelanosporum

Morella volverá a convertirse en epicentro de la novela negra en España con la celebración de la XI edición del festival Morella Negra com la Trufa, que tendrá lugar del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026. Un certamen ya consolidado que combina literatura, gastronomía y reflexión cultural, y que ha dado a conocer los finalistas del 10º Premio Tuber melanosporum, destinado a reconocer la mejor novela negra de autor novel publicada entre septiembre de 2024 y agosto de 2025.

Cinco novelas finalistas, cinco miradas al noir contemporáneo

Las obras seleccionadas destacan por su diversidad temática y de enfoques narrativos, abarcando desde el thriller psicológico hasta el misterio social o científico, y reforzando el compromiso del festival con la visibilización de nuevas voces dentro del género negro.

El alcalde de Morella con el comisario del festival Morella Negra. / Ortí

Carapus, de José María Mayorga, propone un inquietante thriller psicológico en el que un comisario de policía comienza a recibir cartas de un hombre con alzhéimer que confiesa una serie de crímenes. La relación entre ambos deriva en una peligrosa dependencia emocional y en la revelación de un pasado cargado de violencia.

En Cruce de Damas, María Boado Olabarrieta parte de un caso real ocurrido en Burgos para construir una trama en la que una joven abogada decide reabrir un crimen que todos daban por cerrado, cuestionando los límites de la justicia y la fragilidad de la memoria colectiva.

Hija de la ira, firmada por Ana Rojas y Pablo Escribano, sigue a Oriana, exmiembro del Grupo de Operaciones Especiales, que se ve atrapada en una cacería implacable orquestada por una red criminal. La novela combina violencia extrema, acción y supervivencia en una carrera contrarreloj.

Los miembros de la organización tras dar a conocer las novelas finalistas de este año. / Ortí

Desde Cataluña llega Les Orquídies del Mal, de Núria Barcardit, un misterio ambientado en el pueblo ficticio de l’Albada donde la aparición de un cadáver tras una tormenta destapa una compleja trama de corrupción política, especulación urbanística y un hallazgo científico relacionado con el tratamiento del ELA.

Cierra la lista Soma, de Emilio Díez, una novela en la que un periodista y una joven médica descubren que una serie de suicidios y asesinatos aparentemente inconexos están unidos por una amenaza común conocida como “Soma”.

Un festival que va más allá de los libros

El festival arrancará el viernes 27 de febrero con el acto de inauguración y la mesa “Km. 0”, dedicada a autores locales. A lo largo del fin de semana se celebrarán encuentros con los finalistas del Premio Tuber melanosporum, cuya entrega tendrá lugar el sábado por la tarde.

La clausura llegará el domingo 1 de marzo con una degustación de pinchos de trufa negra y vino “negro” en la Sala de Degustación Gastro-Literaria Sergio Beser, uno de los sellos distintivos del certamen.

Literatura negra también tras los muros

Las actividades se prolongarán el lunes 2 de marzo en el Centro Penitenciario Castellón II de Albocàsser, con un club de lectura, mesas literarias y el concurso de relatos “La Libertad de las Letras”, reforzando la dimensión social y cultural del festival.

Con esta nueva edición, Morella Negra com la Trufa 2026 reafirma su identidad como una cita imprescindible para lectores y autores emergentes, apostando por la novela negra contemporánea, el talento novel y una experiencia cultural con sabor local en el interior valenciano.