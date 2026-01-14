Castellón vibra en los Goya 2026: Alberto Lucendo y Rafa Molés impulsan 'De sucre' hacia la estatuilla

La 40ª edición de los Premios Goya ha confirmado una presencia destacada del talento castellonense en su lista de nominados. Entre los cinco cortometrajes que competirán en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción figura De sucre, una producción española que pone el foco en una historia de derechos, deseo y diversidad funcional, y que afianza el talento castellonense gracias a la banda sonora de Alberto Lucendo y la producción de Rafa Molés.

Un cortometraje que marca tendencia

De sucre, dirigido por Clàudia Cedó y producido por Lastor Media y Suica Films (productora del castellonense de Les Alqueries Rafa Molés), ha logrado colarse en la prestigiosa shortlist de los Goya tras una intensa campaña en festivales nacionales e internacionales. El filme narra la lucha de María, una mujer con discapacidad intelectual que desea ser madre, en un relato íntimo y poderoso que interpela a la sociedad sobre la autonomía y la inclusión.

El compositor y músico castellonense Alberto Lucendo firma la banda sonora de 'De Sucre' junto a Lluís Robirola. / Amanda Dreamhunter

Con 25 minutos de duración, De sucre ha sido proyectado en múltiples certámenes cinematográficos —entre ellos la Seminci, el Festival de Málaga y festivales internacionales como Clermont-Ferrand— consolidándose como una obra que ha viajado de forma significativa en la temporada de premios.

La música: el sello de Alberto Lucendo

En el corazón sonoro de De sucre está la música compuesta por Lluís Robirola y Alberto Lucendo. Lucendo, natural de Castellón y afincado en Berlín desde hace años, ha desarrollado una trayectoria sólida en la composición audiovisual con una sensibilidad marcada por la exploración sonora y la conexión emocional con las imágenes.

Su trabajo transita desde bandas sonoras para cine hasta proyectos experimentales, combinando texturas ambientales con narrativas profundas. Ha sido reconocido previamente con el premio Silver Crane de la Academia de Cine de Lituania y ha sido preseleccionado para los Goya en varias ocasiones por trabajos como el que hizo para el documental Experimento Stuka.

Rafa Molés: voz y liderazgo desde Suica Films

Junto a Lucendo, otro nombre castellonense destaca en el mapa de De sucre: Rafa Molés, productor y cineasta de Les Alqueries y socio fundador de Suica Films. Molés ha desarrollado una carrera en el sector audiovisual como director, guionista y productor, y su compañía ha sido responsable de títulos destacados dentro del panorama nacional e internacional.

Suica Films, liderada por Molés junto a Pepe Andreu, ha trabajado en proyectos como La mort de Guillem o HollyBlood, y ha impulsado producciones con presencia en festivales como Cannes o San Sebastián. Molés también ha sido presidente de la Asociación Valenciana de Empresas de Producción Audiovisual (AVANT), desde donde promueve la internacionalización y el respaldo a la producción audiovisual en la Comunitat Valenciana.

El cineasta y productor castellonense Rafa Molés, de Suica Films. / MEDITERRÁNEO

En De sucre, Molés figura como uno de los productores, aportando su experiencia y visión para consolidar una obra que ha conectado con audiencias y jurados por igual.

Castellón en el mapa del cine español

La nominación de De sucre a los Premios Goya 2026 no solo refrenda la calidad de una producción que aborda temas sociales urgentes, sino que sitúa a Castellón en el mapa del cine español desde una perspectiva creativa y sonora y también desde las labores de producción. Figurar entre los cinco cortos aspirantes al galardón de ficción —junto a títulos como Ángulo muerto, El cuento de una noche de verano, Sexo a los 70 y Una cabeza en la pared— es un logro significativo para todos los profesionales implicados.

Para Lucendo esta nominación es además una oportunidad de visibilizar el valor de la música cinematográfica como elemento narrativo y artístico dentro de la industria audiovisual. Su trabajo en De sucre —junto al de Robirola— dota al cortometraje de un paisaje emocional que acompaña el viaje de la protagonista con sutileza y potencia. Para Molés es el resultado de una implicación tanto en el desarrollo creativo como en la producción, que refuerza a Castellón su posición como semillero de talento audiovisual.

La gala y lo que viene

La ceremonia de los Premios Goya 2026 se celebrará el 28 de febrero en Barcelona, en el Auditori Forum CCIB, con la presencia de los máximos representantes del cine español. Además de las categorías de largometrajes principales, el apartado de cortometrajes sigue ganando importancia y visibilidad, reflejo de una industria que acoge formatos diversos y talento emergente.

Con De sucre en la competición y la presencia castellonense de Lucendo y Molés, Castellón se perfila como una voz creativa relevante en el cine español actual.