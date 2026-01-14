Polèmica en les xarxes socials pel concert de pagament de La Gossa Sorda a l’Aplec dels Ports
La banda valenciana actuarà el pròxim 25 de juliol a Villores en el marc de l’Aplec dels Ports, en el que serà l’únic concert que oferirà a les comarques de Castelló durant el 2026
La banda valenciana La Gossa Sorda actuarà el pròxim 25 de juliol a Villores en el marc de l’Aplec dels Ports, en el que serà l’únic concert que oferirà a les comarques de Castelló durant el 2026.
Que aquest concert tinga lloc a Villores no és casual. L’Aplec dels Ports reivindica cada any la vida als pobles menuts i l’arrelament al territori. El 25 de juliol, Villores no serà només un poble xicotet: serà l’escenari d’un adéu col·lectiu, d’una celebració compartida i d’un dels concerts més significatius de l’estiu cultural a Castelló. L’actuació s’emmarca dins del retorn puntual de La Gossa Sorda als escenaris, una gira molt limitada que ha generat una gran expectació entre el públic.
Per primera vegada en 47 edicions
Paral·lelament a l’anunci del concert, l’organització de l’Aplec dels Ports ha emés un comunicat en què informa d’una decisió que marcarà un precedent en la història de la trobada. Per primera vegada en les seues 47 edicions, l’Aplec cobrarà entrada per assistir al recinte de concerts, concretament el de La Gossa Sorda. Des de l’organització han aclarit que serà l’única actuació de pagament, mentre que la resta de concerts i activitats continuaran sent d’accés lliure, com és habitual.
La mesura ha generat un debat obert a les xarxes socials. D’una banda, hi ha qui critica el cobrament perquè considera que apropa l’Aplec, tradicionalment autogestionat i popular, a un model més pròxim als festivals comercials. De l’altra, diverses veus defensen la decisió i argumenten que un esdeveniment autofinançat necessita recursos econòmics concrets per poder assumir les despeses que comporta portar un grup de la trajectòria i el pes simbòlic de La Gossa Sorda.
En el comunicat, l’organització explica que els diners recaptats es destinaran íntegrament a cobrir les despeses del concert, tant pel que fa al caixet del grup com al muntatge tècnic. A més, assenyalen que establir un preu d’entrada permetrà controlar l’aforament i evitar possibles problemes de capacitat, davant la gran afluència de públic prevista.Pel que fa a la venda d’entrades, l’organització ha avançat que pròximament es donaran a conéixer més detalls i ha assegurat que es vetllarà perquè les persones de la comarca puguen adquirir-les amb facilitat.
Finalment, des de l’Aplec dels Ports han celebrat que La Gossa Sorda haja apostat per formar part del cartell musical d’aquesta edició, destacant el valor cultural i simbòlic que suposa la seua presència en una cita que, any rere any, combina música, reivindicació i defensa del territori.
