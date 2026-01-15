Castelló se prepara para la Magdalena más irreverente con Samantha Hudson, icono de la Generación Z

Castelló vivirá una de las citas musicales y políticas más potentes de las próximas fiestas de la Magdalena. Samantha Hudson, uno de los grandes fenómenos pop y contraculturales del momento, actuará el 8 de marzo en la Plaça l’Ereta dentro de la Magdalena Guerrillera 2026, un evento gratuito organizado por La Cosa Nostra (Castelló Antifa Social Club) que une música, autogestión y reivindicación feminista.

La fecha no es casual: el concierto coincide con el Día Internacional de la Mujer y plantea una jornada festiva y combativa en la que todos los beneficios de la barra se destinarán a la autogestión y al combate antipatriarcal.

Magdalena Guerrillera 2026: música, política y calle

La jornada arrancará a las 14.00 horas con un dinar popular, mientras que a partir de las 16.00 horas comenzarán las actuaciones. Todo ello en un formato gratuito y al aire libre, reafirmando el carácter popular y accesible de una cita ya consolidada dentro de las programaciones alternativas de Magdalena.

Samantha Hudson, en una foto promocional de su álbum 'Música para muñecas' / Jara García Azor

El cartel musical reúne a bandas y proyectos diversos que dialogan con la escena punk, electrónica y underground:

Skaparàpid

Samantha Hudson (showcase + DJ set)

Loretta’s

F.R.A.C.

Misèria

Anna Mira

Desvío Provisional

Culto a Hera

Unicorn Llampaes

De un trabajo escolar viral a icono global

La presencia de Samantha Hudson en Castelló supone uno de los grandes reclamos culturales de estas fiestas. Su irrupción mediática se produjo en 2015, cuando, siendo menor de edad, subió a YouTube el videoclip Maricón, una pieza creada para una asignatura escolar que denunciaba con ironía los abusos de la Iglesia hacia el colectivo LGTBIQ+. El impacto fue tal que rozó la expulsión académica y la catapultó a la esfera pública.

Tras una etapa en Barcelona, Hudson se instala en Madrid en 2018 y consolida una carrera artística que la convierte, ya en 2020, en uno de los grandes iconos de la Generación Z, con cientos de miles de seguidores en redes sociales y una presencia constante en los debates culturales y políticos.

Una carrera marcada por la provocación y la electrónica

Su primer álbum, Liquidación Total (2021), incluyó temas como Por España, publicado el 12 de octubre con un videoclip que criticaba abiertamente el imperialismo y el colonialismo. A partir de ahí, Samantha Hudson inicia una imparable carrera en directo que la lleva a agotar entradas en teatros de todo el país y a actuar en festivales como Sónar, BBK Live o Warm Up.

La explosión definitiva llega en 2023 con AOVE y su ampliación AOVE Black Label, un proyecto de estética rave, sonidos maquineros y espíritu noventero que la consolida como uno de los nombres clave de la electrónica independiente estatal. Ese mismo año se convierte en la primera mujer trans no binaria española en ganar un MTV EMA a Mejor Artista Española.

De la rave a la liturgia electrónica

Tras cerrar la gira AOVE Black Label en octubre de 2024, Hudson inicia una nueva etapa creativa con Liturgia, junto a Zahara, y anuncia su álbum Música Para Muñecas, publicado en mayo de 2025. Un trabajo que mezcla electrónica club, hard-tech, acid y bakala para abordar temas como la identidad, la precariedad, el síndrome del impostor o la disidencia de género en un contexto político especialmente hostil para el colectivo trans.

Un icono 360 que trasciende la música

Cantante, compositora, productora, actriz y creadora de contenido, Samantha Hudson ha logrado una presencia transversal que va del underground a la cultura mainstream. Ha participado en programas de máxima audiencia, podcasts virales, cine, series y proyectos editoriales, además de protagonizar portadas en revistas nacionales e internacionales como Vogue, Neo2, Acero o Le Mile.

Una Magdalena diferente en Castelló

La actuación de Samantha Hudson en la Magdalena Guerrillera 2026 refuerza el papel de los colectivos autogestionados en la programación cultural de Castelló y consolida esta cita como uno de los espacios alternativos más potentes de las fiestas. Música, calle y discurso crítico se dan la mano en una jornada que promete convertirse en uno de los momentos más comentados de la Magdalena.

El 8 de marzo, Castelló baila, reivindica y hace historia.