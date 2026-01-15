El 17 i 18 de gener
Lola Blasco estrena a Castelló 'Los días lentos', una producció pròpia de l'IVC
La peça reflexiona sobre la vellesa, l’alzhèimer i la memòria i comptarà amb una funció accessible per a persones amb discapacitat sensorial
N. Cruz
El Teatre Principal de Castelló serà l’escenari, els dies 17 i 18 de gener, de la representació de Los días lentos, la nova producció pròpia de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) escrita i dirigida per la dramaturga alacantina Lola Blasco, Premi Nacional de Literatura Dramàtica 2016. Les funcions tindran lloc a les 19.00 hores.
Una obra entre la confessió i la ficció
Los días lentos es mou entre la confessió personal i la ficció escènica per a endinsar-se en qüestions com la vellesa, la mort, l’alzhèimer i la fragilitat humana en l’última etapa de la vida. La peça naix d’una experiència vital de l’autora, que rep la notícia de la demència del seu pare mentre escriu una obra sobre aquesta malaltia.
A partir d’aquest punt de partida, l’espectacle construeix un univers poètic i oníric que reflexiona sobre la memòria, el cuidar, la pèrdua i la necessitat d’oferir un final digne a l’existència.
La línia de treball del Institut Valencià de Cultura
La directora adjunta d’Arts Escèniques de l'IVC, María José Mora, ha assenyalat que l’obra «exemplifica la línia de treball de l'IVC: portar a escena temes que ens interpel·len com a societat, com la vellesa i les cures, i oferir als creadors condicions de producció estables i òptimes».
En aquesta línia, Mora ha remarcat també el suport de l'Institut Valencià de Cultura a les companyies valencianes mitjançant la promoció de noves produccions i el compromís de difondre el teatre valencià arreu de la Comunitat Valenciana.
Un recorregut per escenaris valencians
Los días lentos es va estrenar el 7 de novembre al Teatre Arniches d’Alacant, dins de la Mostra de Teatre Espanyol d’Autors Contemporanis, i posteriorment es va presentar al Teatre Rialto de València.
Després de la seua parada a Castelló, la gira continuarà el 24 de gener, a les 19.00 hores, al Palau de Congressos de Peníscola.
Funcions accessibles al Teatre Principal de Castelló
La funció del divendres 17 de gener està adreçada especialment als abonats, mentre que la del diumenge 18 de gener, oberta al públic general, serà una sessió accessible, amb subtitulació, so amplificat amb auriculars i audiodescripció per a persones amb discapacitat sensorial.
Repartiment i equip artístic
El repartiment de Los días lentos està format per Morgan Blasco, Enric Juezas, Alda Lozano, Isabel Requena, Nieves Soria i Diana Volpe. La producció compta amb un equip artístic majoritàriament valencià, amb professionals com Etna Suárez (ajudant de direcció i dramatúrgia musical), Voro García (composició musical), Luis Crespo (escenografia) i Manolo Ramírez (il·luminació).
Entrades a la venda
Les entrades per a les representacions de Los días lentos al Teatre Principal de Castelló estan disponibles a les taquilles i a la web oficial de l'Institut Valencià de Cultura (ivc.gva.es).
