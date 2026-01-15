Cinema de 'la terreta'
De fenomen cultural a fita comercial: la pel·lícula 'La invasió dels bàrbars' arriba a Castelló
L’arribada als cinemes de La Salera reforça el recorregut comercial d’un film valencià que ja és seté en la taquilla estatal de 2026
La invasió dels bàrbars fa un nou pas en el seu recorregut i arriba ara a Castelló, amb projeccions als cinemes de La Salera, una incorporació especialment rellevant per al futur del film. Des de la productora destaquen que entrar en este circuit comercial suposa un punt d’inflexió en termes de distribució, ja que obri la porta a una major visibilitat i consolida el projecte de cara a una possible expansió a escala estatal.
Un trampolí per a la distribució nacional
El director del film, Vicent Monsonís, assenyala que la presència a La Salera funciona com un autèntic trampolí per a la pel·lícula. No sols permet reforçar l’arrelament al territori —Castelló és clau en l’equip i en les localitzacions— sinó que també actua com a indicador de confiança per a distribuïdores i exhibidors d’altres comunitats. En el context actual, arribar a sales d’este perfil és una fita per a una producció independent i en valencià.
Les dades de taquilla confirmen l’impacte
Les xifres avalen este creixement. Segons les dades del Ministeri de Cultura, elaborades a partir dels registres de ComScore —que recullen recaptació, nombre d’espectadors i rendiment en sales—, La invasió dels bàrbars se situa en la setena posició del rànquing de pel·lícules espanyoles amb més recaptació en les primeres setmanes de 2026. Una posició especialment significativa si es té en compte el seu pressupost, la llengua i una distribució inicialment limitada.
Top 10 estatal i una fita sense precedents
Compartir rànquing amb grans distribuïdores i produccions d’àmbit estatal converteix este resultat en una autèntica fita per al cinema valencià. Ser la setena pel·lícula espanyola més taquillera del que portem d’any, amb 4.632 euros recaptats i 660 espectadors en 2026, demostra que el projecte ha trencat les previsions habituals del sector. El boca-orella ha sigut determinant per a mantindre el film viu setmana rere setmana.
Un recorregut que ve de lluny
Este èxit s’entén millor si es mira la trajectòria acumulada. Des de la seua estrena en 2025, La invasió dels bàrbars ha sumat 22.000 espectadors, una xifra molt poc habitual per a una producció valenciana i en valencià. A això s’afegeix una comunitat digital en constant creixement: el seu compte d’Instagram frega ja els 40.000 seguidors, convertint-se en la pel·lícula amb més seguiment en xarxes socials de tot l’Estat.
Productivitat, territori i públic
Des del sector ho resumeixen amb una idea clara: la productivitat del projecte ha sigut excepcional. Amb recursos ajustats, una forta implicació del territori i una connexió directa amb el públic, La invasió dels bàrbars continua consolidant-se com un cas d’estudi dins del cinema espanyol recent. L’arribada a Castelló no és només una nova parada: és la confirmació que el film ha entrat en una altra lliga.
